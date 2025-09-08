Es tendencia:
Selección de Honduras

Cambia su postura: el plan de Reinaldo Rueda para jugar contra Nicaragua en las Eliminatorias Concacaf

El director técnico de Honduras prepara el partido clave como local ante Nicaragua que se jugará en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Reinaldo Rueda ha fijado un cambio muy claro.
Honduras llega sin margen de error al partido ante Nicaragua por la jornada 2 de las Eliminatorias de Concacaf.

El empate 0-0 de la Bicolor ante Haití obliga a los hondureños a sumar de local si no quiere dar más terreno en la búsqueda del boleto a la Copa del Mundo.

Es por eso que Reinaldo Rueda ha cambiado su postura por completo en la previa del encuentro ante los ´Nicas´ con respecto a lo que hizo antes de enfrentar al cuadro haitiano.

¿Qué cambio ha hecho Reinaldo Rueda antes de enfrentar a Nicaragua?

Lo cierto es que la presión va creciendo en la Ronda Final de la Eliminatoria y eso se puede ver en la forma de conducirse del entrenador de la H.

Antes de enfrentar a Haití, Rueda permitió un acercamiento muy marcado y distendido de los medios de comunicación en los entrenos del cuadro catracho.

Sin embargo, luego de regresar de Curazao, la conducta de gran manera y este domingo quedó en evidencia.

Rueda Rivera tomó la decisión de realizar los últimos entrenamientos de la Bicolor a puerta cerrada, lejos de todo y de todos.

Esto marca que la situación se está poniendo mucho más seria ya que el DT es consciente que solo un resultado le sirve ante los ´Nicas´: Ganar.

La buena noticia en el entorno del combinado catracho es que no se reportan bajas para el partido por lo que ´Triple R´ podrá contar con los 26 futbolistas que convocó.

Lo cierto es que se prevé que habrán variantes con respecto al XI titular que jugó en Curazao, es en ese marco que dos o tres futbolistas podrían cambiar en el equipo inicial.

Honduras realizará su último entrenamiento este lunes y posteriormente cerrará filas en el hotel de concentración para encarar el encuentro el martes 9.

