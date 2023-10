¿Refuerzo de lujo? Ex legionario de Honduras entrenó con CD Olimpia

Club Deportivo Olimpia está atravesando un gran momento en la Liga Nacional. No sólo marcha invicto, sino que también se coronó “campeón” de las vueltas del Torneo Apertura 2023 goleando 3-0 a su archirrival, Motagua. Sin embargo, en las últimas horas llamó la atención por un motivo diferente.

Todo comenzó a raíz de un tweet publicado por la cuenta oficial del club, con una foto del seleccionado nacional Andy Najar entrenando en el CAR José Rafael Ferrari a las par del equipo y el siguiente mensaje: “Bienvenido a la casa del León”.

Esto despertó la ilusión de la afición del bicampeón de Honduras. Más tomando en cuenta que el propio lateral derecho expresó días atrás no descartó la posibilidad de regresar: “Siempre lo he dicho que me gustaría jugar en Olimpia, nunca lo voy a negar, sería bonito. Pero como te digo, sé que voy a tener ofertas”.

¿Cuál es la situación de Andy Najar?

El futbolista de 30 años actualmente se entrena con Olimpia debido a que necesita llegar en forma para los dos partidos de la fecha FIFA de noviembre contra México por los cuartos de final de la Liga de Naciones, en los que la Bicolor se jugará el boleto a la Copa América 2024.

El ritmo competitivo no podría mantenerlo en DC United por dos motivos: a la culminación de su contrato con la franquicia de la MLS (Major League Soccer) se suma el hecho de que quedaron fuera de los playoffs y, por ende, la temporada terminó para ellos.

¿Hay posibilidades de que se quede por Olimpia?

La posibilidad parece remota. A pesar de su interés, Andy Najar confía en continuar su carrera en el extranjero: “Puede haber ofertas dentro y fuera de Estados Unidos (…) Me gustaría estar allí, pero si sale una buena oferta para jugar en Europa la voy a aprovechar. Creo que tengo la edad y capacidad”.

Además, mencionó que su paso por Anderlecht le dio cartel: “Tuve la oportunidad de jugar en Champions League, ya tengo un nombre y soy conocido. Igual tengo el pasaporte de Bélgica y ya no ocupo plaza de extranjero”.

Hasta este miércoles, Najar era el segundo y último hondureño en marcar en el máximo certamen del Viejo Continente —en la derrota 2-1 contra Arsenal de 2014—, tras la “Coneja” Cardona. Empero, Luis Palma se sumó al listado con su golazo a Atlético de Madrid en el empate 2-2.

¡No te quedes atrás! Seguí de cerca las últimas noticias del fútbol centroamericano uniéndote a nuestro canal de WhatsApp.