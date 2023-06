Andy Najar es uno de los legionarios de Honduras y curiosamente no sabe que es jugar en su país, luego de su paso por el futbol de Estados Unidos y Bélgica, es por eso que tiene el deseo de poder jugar en la Liga catracha, incluso confesó el club en el que le gustaría retirarse del deporte.

“Tengo seis meses más de contrato con DC United, pero vamos a pelear por un nuevo contrato aquí. Pero la idea es seguir acá, de aquí salí y esta es mi casa. Pero yo siempre lo he dicho, a mí me gustaría jugar en Honduras, sentir y disfrutar de esta experiencia de jugar en mi país”, dijo Najar a TVC.

Acerca de sus razones de poderlo hacer en un futuro comentó: “Siempre lo he dicho, sobre todo con el equipo que siempre he querido jugar en Honduras que fue mi anhelo desde pequeño. Sé que la oportunidad está abierta y es Olimpia“.

“Siempre lo he dicho, estoy joven todavía y vamos a esperar si me quedo acá (Estados Unidos) si no, nunca se sabe porque la vida da giro y no se sabe dónde vas a ir a dar”, agregó el defensor hondureño.

“Me gustaría poder retirarme en el Olimpia, por qué no, uno como jugador siempre quiere retirarse en el equipo que le gusta y no cierro esa puerta”, finalizó diciendo el jugador que milita en el DC United de la MLS.