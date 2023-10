Una vez más Olimpia consolidó su dominio en el fútbol hondureño al registrar una victoria contundente de 3-0 sobre el Motagua en un emocionante enfrentamiento de clásico nacional. Confirmando así también el dominio que siguen manteniendo actualmente en el fútbol catracho. Pedro Troglio se mostró contundente en la rueda de prensa tras esta gran victoria.

A pesar de esta goleada en el clásico hondureño, Pedro Troglio en un ambiente tranquilo y confiado, el entrenador compartió su visión sobre el progreso continuo que ha experimentado su equipo a lo largo de los años. Hizo hincapié en que el éxito actual es el resultado de una dedicación constante y un esfuerzo sostenido en el desarrollo de habilidades y estrategias

Declaraciones de Pedro Troglio

“En cualquier panorama es prohibido perder los clásicos. Yo jugué 1000 clásicos y perdí un montón en todos los equipos que he estado y también me tocó ganar un montón, pero tener una situación de estas no es normal y son momentos que hay que aprovechar porque perder un clásico te lastima”, aseveró Pedro Troglio para el Diario Diez.

“Parece fácil, pero no lo es. Este es un trabajo de cinco años. Los cuatro mediocampistas cuando empezamos tenían 18, 19 y 21. Hay experiencia y conocimiento de lo que queremos, ellos siguen tomando un estímulo para seguir ganando, eso es muy difícil para un equipo”.

“Rivales hay porque el fútbol es de momentos porque tal vez si Auzmendi metía el gol que tuvo en los primeros minutos, capaz el partido se iba por otro lado. Los rivales son duros. Sabemos que somos un gran equipo, sabemos que pudimos haber ganado la Concacaf, sabemos que podemos ser campeones, pero no siempre vamos a jugar bien”.

Pedro Troglio va por el campeonato

Troglio enfatizó que no se trata de un logro fortuito, sino de una construcción a largo plazo que involucra a jugadores, cuerpo técnico y la organización en su conjunto. Esta visión a largo plazo ha sido fundamental para alcanzar el nivel de rendimiento actual y se ha convertido en un testimonio del compromiso y la perseverancia de su equipo.

Encuesta ¿El Olimpia de Pedro Troglio tiene rivales en Honduras? ¿El Olimpia de Pedro Troglio tiene rivales en Honduras? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Tenemos 36 puntos y quedan 12 por jugarse; sin embargo, será complicado. Es claro que cuando más se acerca, más grande la posibilidad. Lo más importante es llegar al 23 de diciembre y ser campeones. respeto a los demás. El equipo nuestro está sacando diferencia porque hoy somos los mejores y nuestro mediocampo están en un gran nivel“, sentenció Pedro Troglio.

¿Eres fanático del fútbol? Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y recibe las noticias más recientes directamente en tu móvil.