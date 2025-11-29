“Nuevo técnico”: la selección de Honduras recibe la sentencia que pocos se atreven a dar tras el fracaso del Mundial 2026

La selección de Honduras sigue sin recuperarse del golpe de no clasificar a la Copa del Mundo 2026, el fracaso va a durar mucho tiempo si los federativos no nombran al nuevo técnico.

El país no quiere saber de interinatos y perder el tiempo como se hizo en el proceso que recién finalizó. Es por eso que han enviado un claro mensaje a la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

Héctor Vargas, histórico entrenador argentino que ha hecho casi toda su carrera, ha realizado la setencia que pocos se atreven a dar para el nuevo técnico de la H.

¿Qué dijo Héctor Vargas?

Para Vargas la decisión del nuevo DT tiene que ir tomada por experimentados ex futbolistas como Amado Guevara y Carlos Pavón. También pedir consejos a estrategas como Primitivo Maradiaga y Salomón Nazar.

“Entrenadores calificados como es el caso de Nazar y Primitivo que elijan el técnico, técnicos que elijan el técnico, porque realmente hay gente que no está preparado para eso, porque el currículum aguanta cualquier cosa”, comenzó diciendo en una entrevista a AS Sports.

También hace un llamado a la FFH que dejen que los ex futbolistas y leyendas de la Bicolor elijan al nuevo entrenador.

“Lo ideal es que ex jugadores lo elijan, Pavón o Amado, que sean ellos que lo elijan para que no se equivoquen tanto, que sepan elegir, porque el directivo que no jugó al fútbol elige un currículum y después son los fracasos grandes cómo nos pasó”, cerró.

Héctor Vargas dejó claro quiénes deben elegir el próximo entrenador de Honduras.