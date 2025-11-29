Comunicaciones suma un problema más que podría agravar su crisis en el Torneo Apertura 2025

La fase de clasificación del torneo llega a su punto decisivo y, además de la lucha por puestos en la tabla, varios clubes enfrentan una presión adicional: cumplir con los 1,250 minutos de edad limitada establecidos en el Reglamento de Competencia. De no hacerlo, podrían sufrir una sanción severa, que incluye la pérdida de tres puntos, un castigo capaz de cambiar por completo el panorama de la última jornada.

Según los registros oficiales de la Liga Nacional, solo seis equipos han logrado completar ya la cuota requerida: Antigua GFC, Marquense, Municipal, Guastatoya, Xelajú MC y Cobán Imperial. Estas instituciones llegan a la fecha final con la tranquilidad de haber cumplido con la normativa y pueden enfocar toda su energía en lo deportivo.

El panorama es distinto para Malacateco, Comunicaciones FC, Aurora FC, Mictlán, Achuapa y Deportivo Mixco, clubes que aún no alcanzan los minutos obligatorios y que deberán hacerlo este domingo a partir de las 15:00 horas. Para ellos, la última jornada no solo define posiciones, sino también el cumplimiento de una regla que podría condicionar su futuro inmediato.

Comunicaciones debe cumplir con el reglamento

Entre los rezagados, el caso más delicado es el de Comunicaciones FC, que no solo ocupa el último lugar de la tabla y permanece en zona de descenso, sino que además debe completar su registro de edad limitada. El equipo dirigido por Iván Franco Sopegno suma únicamente 1,225 minutos, por lo que deberá llegar a los 1,250 reglamentarios en el duelo de mañana ante Xelajú MC. Aunque el objetivo no parece complicado, cualquier descuido podría costarle tres puntos fundamentales en la lucha por evitar problemas en la tabla acumulada del Clausura 2026.

El cumplimiento de los minutos de edad limitada ha sido un desafío recurrente en esta campaña, y la última fecha promete emociones fuertes. Equipos como Malacateco (1,234), Aurora FC (1,209), Mictlán (1,201), Achuapa (1,178) y Mixco (1,163) deberán planificar con precisión sus alineaciones para evitar sanciones que podrían afectar su posición final.

Con todo por definirse, el cierre de la fase de clasificación no solo pondrá a prueba el rendimiento futbolístico, sino también la capacidad de los clubes para cumplir con las normas de competencia, un aspecto que, como ha quedado demostrado, puede ser tan determinante como los resultados dentro del terreno de juego.

