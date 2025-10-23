Rechazó jugar para selección gigante de Concacaf, ahora está cerca de clasificar al Mundial 2026 y anuncia su despedida

Para todos es conocido que los dos gigantes de la Concacaf son México y Estados Unidos, ambas selecciones son habituales en las Copa del Mundo y muchos jugadores deciden jugar para ellos.

Para el Mundial 2026 son anfitriones por lo que ya están clasificados, esto mientras las otras selecciones de la zona se pelean el boleto para ir a la justa.

Una de las selecciones que está cerca de clasificar es Honduras, que depende de si misma para estar en la Copa del Mundo en las última fechas de las Eliminatorias de Concacaf va a enfrentar a Nicaragua y Costa Rica.

Andy Najar es una de las figuras de Honduras, el lateral ya sabe lo que es jugar un Mundial, lo hizo en Brasil 2014 y ahora revela que rechazó a Estados Unidos.

¿Cómo fue que Andy Najar rechazó a Estados Unidos?

“Yo tuve la oportunidad de representar a Estados Unidos en un tiempo, se me presentó esa oportunidad. Pero mi corazón y desde pequeño siempre quise representar a Honduras a nivel de fútbol”.

También confirma que si hay una clasificación, será su despedida oficial de la Bicolor. Actualmente tiene 32 años y llegaría con 33 a la justa.

“Me siento contento por todo lo obtenido con la H. Primero Dios lleguemos al Mundial y me pueda despedir ahí”.

