Dónde ver Costa Rica vs. Honduras en USA: Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026, Grupo C

Se viene una noche de definición caliente en San José. Este martes, la Selección de Costa Rica recibirá a Honduras en un clásico centroamericano donde ninguna de las dos tendrá margen de error, pues se juegan la clasificación al Mundial 2026.

El cierre del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf promete drama puro: si catrachos y haitianos ganan, la diferencia de gol podría sentenciar el boleto directo a la Copa del Mundo, aunque los ticos también quieren sumarse a la discusión. En juego hay un pasaje sin escalas a la cita máxima y la chance de ser uno de los dos mejores segundos que irán al repechaje intercontinental.

El INS Estadio (ex Nacional) será una caldera. La Sele de Miguel “Piojo” Herrera necesita ganar sí o sí para tener opciones de asaltar la cima. Honduras, con la tabla aun a favor por criterio de desempate, sabe que puntuar puede bastar según lo que ocurra en Managua entre Nicaragua y Haití.

¿A qué hora juega Costa Rica vs. Honduras y dónde ver EN VIVO el partido en Estados Unidos?

Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025.

Martes 18 de noviembre de 2025. Hora de inicio (EE. UU.): 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p.m. PT.

8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p.m. PT. Sede: Estadio Nacional (INS Estadio), San José.

Estadio Nacional (INS Estadio), San José. TV/Streaming en EE. UU. (inglés): Paramount+.

Paramount+. TV/Streaming en EE. UU. (español): se puede ver suscribiéndose al servicio de streaming Fubo o Telemundo.

ver también “El verdadero tico…”: Kendall Waston enciende la indignación de Costa Rica con una frase que golpea a la afición

¿Quién es el árbitro de Costa Rica vs. Honduras?

Árbitro: Drew Fischer (Canadá)

Drew Fischer (Canadá) Asistente 1: Micheal Barwegen (Canadá)

Micheal Barwegen (Canadá) Asistente 2: Lyes Arfa (Canadá)

Lyes Arfa (Canadá) Cuarto árbitro: Pierre-Luc Lauzière (Canadá)

Pierre-Luc Lauzière (Canadá) VAR: Armando Villarreal (Estados Unidos)

Armando Villarreal (Estados Unidos) AVAR: Víctor Rivas (Estados Unidos)

¿Cómo llega Costa Rica?

El combinado que dirige el “Piojo” Herrera, mermado por las lesiones de Alonso Martínez y Carlos Mora, está obligada a ganar para aspirar a la clasificación, pero dependiendo además de lo que Nicaragua derrote a Haití. Los ticos saben que la derrota de la fecha pasada ante los haitianos complicó seriamente sus chances de disputar su séptima Copa del Mundo y que ya no alcanzará solo con adueñarse del clásico centroamericano.

Publicidad

Publicidad

Todos los resultados de La Sele en el Grupo C

5 de septiembre de 2025 — Nicaragua 1-1 Costa Rica, en Managua.

Costa Rica, en Managua. 9 de septiembre de 2025 — Costa Rica 3-3 Haití, en San José.

Haití, en San José. 9 de octubre de 2025 — Honduras 0-0 Costa Rica, en San Pedro Sula.

Costa Rica, en San Pedro Sula. 13 de octubre de 2025 — Costa Rica 4-1 Nicaragua, en San José.

Nicaragua, en San José. 13 de noviembre de 2025 — Haití 1-0 Costa Rica, en Willemstad (Curazao).

¿Cómo llega Honduras?

La selección de Reinaldo Rueda, quien festeja la vuelta de Marcelo Santos y citó a Deyron Martínez en lugar de Getsel Montes, marcha líder por diferencia de gol pese al tropiezo en Nicaragua de la quinta fecha y conserva el control del grupo: si puntúa en San José y Haití no mejora su resultado (necesitaría golear en caso de coincidir en triunfo), se queda con el boleto directo al Mundial.

Publicidad

Todos los resultados de la “H” en el Grupo C

5 de septiembre de 2025 — Haití 0-0 Honduras , en Willemstad (Curazao).

, en Willemstad (Curazao). 9 de septiembre de 2025 — Honduras 2-0 Nicaragua , en Tegucigalpa.

, en Tegucigalpa. 9 de octubre de 2025 — Honduras 0-0 Costa Rica , en Tegucigalpa.

, en Tegucigalpa. 13 de octubre de 2025 — Honduras 3-0 Haití , en Tegucigalpa.

, en Tegucigalpa. 13 de noviembre de 2025 — Nicaragua 2-0 Honduras, en Managua.

Publicidad

Historial entre Costa Rica y Honduras

Según datos de Deportes TVC, se han disputado 26 clásicos centroamericanos por Eliminatorias desde 1960: Honduras ganó 10, Costa Rica ganó 6 y empataron en 10 de ellos.

Publicidad

Últimos partidos oficiales: