La última fecha de las Eliminatorias Concacaf se jugará con el corazón en la boca. La Selección de Panamá llega igualada en puntos con Surinam, pero debajo por diferencia de gol en el Grupo A: necesita ganarle a El Salvador, ya eliminado, y esperar lo que pase en Ciudad de Guatemala para pelear el boleto directo al Mundial 2026.

Para la Marea Roja hay un piso claro: con un triunfo se asegura, como mínimo, el repechaje intercontinental al que acceden los dos mejores segundos de las tres zonas. Con el Rommel Fernández a tope y la jornada definiéndose en simultáneo, los márgenes serán mínimos.

¿A qué hora juega Panamá vs. El Salvador y dónde ver EN VIVO el partido en Estados Unidos?

Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025.

Martes 18 de noviembre de 2025. Hora de inicio (EE. UU.): 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p.m. PT.

8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p.m. PT. Sede: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Ciudad de Panamá.

Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, Ciudad de Panamá. TV/Streaming en EE. UU. (inglés): Paramount+.

Paramount+. TV/Streaming en EE. UU. (español): CBS Sports Golazo.

¿Quién es el árbitro de Panamá vs. El Salvador?

Árbitro: Said Martínez (Honduras)

Said Martínez (Honduras) Asistente 1: Walter Enrique López Ramos (Honduras)

Walter Enrique López Ramos (Honduras) Asistente 2: Christian Jesús Ramírez Soto (Honduras)

Christian Jesús Ramírez Soto (Honduras) Cuarto árbitro: Nelson Alcides Salgado Trujillo (Honduras)

Nelson Alcides Salgado Trujillo (Honduras) VAR: Tatiana Auxiliadora Guzmán Alguera (Honduras)

Tatiana Auxiliadora Guzmán Alguera (Honduras) AVAR: David Daniel Gómez Araya (Costa Rica)

¿Cómo llega Panamá?

Los dirigidos por Thomas Christiansen afrontan el cierre tras conseguir un triunfo tan sufrido como necesario frente a Guatemala en El Trébol, juego para el cual ya había sido baja por lesión Michael Amir Murillo. Su ruta en la fase final muestra un equipo invicto y competitivo:

Surinam 0-0 Panamá — Paramaribo, 4 de septiembre de 2025

— Paramaribo, 4 de septiembre de 2025 Panamá 1-1 Guatemala — Ciudad de Panamá, 8 de septiembre de 2025

— Ciudad de Panamá, 8 de septiembre de 2025 El Salvador 0-1 Panamá — San Salvador, 10 de octubre de 2025

— San Salvador, 10 de octubre de 2025 Panamá 1-1 Surinam — Ciudad de Panamá, 14 de octubre de 2025

— Ciudad de Panamá, 14 de octubre de 2025 Guatemala 2-3 Panamá — Ciudad de Guatemala, 13 de noviembre de 2025

¿Cómo llega El Salvador?

La Selecta del Hernán “Bolillo” Gómez, afectada por las bajas de futbolistas importantes como Nathan Ordaz o Brayan Gil, ya no tiene opciones tras caer con amplitud en Paramaribo y suma apenas 3 puntos que consiguió en la primera fecha del Grupo A (1–0–4). Su campaña:

Guatemala 0-1 El Salvador — Ciudad de Guatemala, 4 de septiembre de 2025

— Ciudad de Guatemala, 4 de septiembre de 2025 El Salvador 1-2 Surinam — San Salvador, 8 de septiembre de 2025

— San Salvador, 8 de septiembre de 2025 El Salvador 0-1 Panamá — San Salvador, 10 de octubre de 2025

— San Salvador, 10 de octubre de 2025 El Salvador 0-1 Guatemala — San Salvador, 14 de octubre de 2025

— San Salvador, 14 de octubre de 2025 Surinam 4-0 El Salvador — Paramaribo, 13 de noviembre de 2025

Historial entre Panamá y El Salvador

Últimos partidos oficiales:

El Salvador 0–1 Panamá — 10 de octubre de 2025 (Eliminatorias).

— 10 de octubre de 2025 (Eliminatorias). Panamá 2–2 El Salvador — 4 de julio de 2023 (Copa Oro).

— 4 de julio de 2023 (Copa Oro). Panamá 2–1 El Salvador — 16 de noviembre de 2021 (Eliminatorias).

— 16 de noviembre de 2021 (Eliminatorias). El Salvador 1–0 Panamá — 7 de octubre de 2021 (Eliminatorias).