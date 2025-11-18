Última fecha de las Eliminatorias Concacaf con la calculadora en la mano. La Selección de Guatemala juega por el honor y para despedirse de su gente con la frente en alto, mientras que Surinam llega líder e invicto y con la posibilidad histórica de clasificar al Mundial 2026. La definición del Grupo A también pasará por lo que ocurra en simultáneo en Panamá vs. El Salvador.

Para Surinam, el escenario es claro: si gana en “El Trébol” estará con un pie en la Copa del Mundo; pero no podrá celebrar hasta no saber lo que ocurra con la los canaleros, que llega con los mismos puntos pero por debajo en el desempate.

¿A qué hora juega Guatemala vs. Surinam y dónde ver EN VIVO el partido en Estados Unidos?

Fecha: Martes 18 de noviembre de 2025

Martes 18 de noviembre de 2025 Hora de inicio (EE. UU.): 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p.m. PT Sede: Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, Ciudad de Guatemala

Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol”, Ciudad de Guatemala TV/Streaming en EE. UU. (inglés): Paramount+

Paramount+ TV/Streaming en EE. UU. (español): –

¿Quién es el árbitro de Guatemala vs. Surinam?

Árbitro: Juan Calderón (Costa Rica)

Juan Calderón (Costa Rica) Asistente 1: Juan Mora (Costa Rica)

Juan Mora (Costa Rica) Asistente 2: William Arrieta (Costa Rica)

William Arrieta (Costa Rica) Cuarto árbitro: Josué Ugalde (Costa Rica)

Josué Ugalde (Costa Rica) VAR: Benjamín Pineda (Costa Rica)

Benjamín Pineda (Costa Rica) AVAR: Roy Monge (Costa Rica)

¿Cómo llega Guatemala?

El combinado dirigido por Luis Fernando Tena, quien seguiría al frente de Guatemala en el proceso rumbo al 2030, se quedó sin opciones matemáticas tras la caída 2-3 ante Panamá en la fecha pasada. Así fue su campaña en la fase final:

Guatemala 0-1 El Salvador — 4 de septiembre de 2025

— 4 de septiembre de 2025 Panamá 1-1 Guatemala — 8 de septiembre de 2025

— 8 de septiembre de 2025 El Salvador 0-1 Guatemala — 14 de octubre de 2025

— 14 de octubre de 2025 Surinam 1-1 Guatemala — 10 de octubre de 2025

— 10 de octubre de 2025 Guatemala 2-3 Panamá — 13 de noviembre de 2025

¿Cómo llega Surinam?

Invicto y puntero del Grupo A, el equipo de Stanley Menzo tiene la clasificación directa a su primera Copa del Mundo en sus manos gracias una goleada reciente que lo dejó arriba en la diferencia de gol:

Surinam 0-0 Panamá — 4 de septiembre de 2025

— 4 de septiembre de 2025 El Salvador 1-2 Surinam — 8 de septiembre de 2025

— 8 de septiembre de 2025 Surinam 1-1 Guatemala — 10 de octubre de 2025

— 10 de octubre de 2025 Panamá 1-1 Surinam — 14 de octubre de 2025

— 14 de octubre de 2025 Surinam 4-0 El Salvador — 13 de noviembre de 2025

Historial entre Guatemala y Surinam

Se registran cuatro partidos oficiales, de acuerdo a la información del medio Guatemala.com:

Surinam 1-1 Guatemala — 10 de octubre de 2025

— 10 de octubre de 2025 Guatemala 3-1 Surinam — 20 de junio de 2004

— 20 de junio de 2004 Surinam 1-1 Guatemala — 12 de junio de 2004

— 12 de junio de 2004 Guatemala 3-2 Surinam — 8 de octubre de 1997