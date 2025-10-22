Lo que toda Honduras quería saber: Andy Najar revela lo que habló con Lionel Messi y la MLS queda sorprendida

En la última semana, la goleada de 5-2 del Inter Miami sobre el Nashville SC dejó una imagen de la que toda Honduras quedó hablando.

El catracho Andy Najar y el argentino Lionel Messi tuvieron una conversación durante el partido. Un país entero espera que el lateral de la selección que dirige Reinaldo Rueda revelara lo que se dijeron y ya sucedió.

Najar contó a la MLS lo que se dijeron con Messi y lo dejó notificado en un video. Familiares y amigos también le preguntaron, aseguró Andy.

¿Qué hablaron Andy Najar y Lionel Messi?

“Muchos familiares y amigos me reeviaron el video preguntándome que habíamos conversado. Simplemente estabamos hablando si ganabamos o perdiamos el partido. El tema giraba en torno a la tabla por si quedábamos fuera del play off todavía o no. No era algo del otro mundo, entonces todo tranquilo”.

Lo curioso de todo es que este viernes, tanto Nashville SC como Inter Miami se vuelven a ver las caras en los playoff de la MLS.

Comienza una serie a mejor de tres entre ambos donde cada uno jugará de local un partido y de ser necesario habrá un tercero.

Publicidad

Publicidad

Inter Miami quedó tercero en la conferencia Este, mientras que Nashville SC lo hizo sexto. Así que el viernes tendremos un Lionel Messi vs Andy Najar de nuevo.

Publicidad

Los días en que Lionel Messi se enfrentará a Andy Najar

-Viernes 24 de octubre: Inter Miami vs Nashville SC

-Sábado 01 de noviembre: Nashville SC vs Inter Miami

-Viernes 07 de noviembre: Inter Miami vs Nashville SC (de ser necesario)