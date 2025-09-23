Es tendencia:
Real España vs. Plaza Amador: ¿A qué hora y dónde ver al equipo de Jeaustin Campos? Copa Centroamericana 2025

Real España vs. Plaza Amador: toda la información del partido por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Real España se enfrenta a Plaza Amador en la Copa Centroamericana.
Ya no hay marcha atrás, la Copa Centroamericana de Concacaf le da la bienvenida a los cuaruartos de final y el Real España de Jeaustin Campos se mide al Plaza Amador de Panamá.

¿A qué hora es Real España vs. Plaza Amador por la Copa Centroamericana 2025?

Real España recibirá a Plaza Amador este miércoles 23 de septiembre a las 8:00 de la noche en Costa Rica, Honduras y el resto de Centroamérica (9 p.m. de Panamá), en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.

¿Dónde ver EN VIVO Real España vs. Plaza Amador por la Copa Centroamericana 2025?

El encuentro de los cuartos de final se transmite por dos vías, Disney+, que mantiene una promoción especial para usuarios de Centroamérica válida hasta el 27 de septiembre, y también estará disponible por la señal de ESPN.

¿Cómo llega Real España?

Real España viene de cortar una racha de tres partidos sin ganar, la última victoria había sido el triunfo 4-0 ante San Miguelito. El pasado fin de semana vencieron a UPNFM 2-0 con goles de Anfronit Tatum y Dixo Ramírez.

¿Cómo llega Plaza Amador?

Plaza Amador viene en racha, no ha pedido en su liga, a pesar de que en su último coteko empató 2-2 ante Herrera. En la Copa Centroamericana también sigue invicto y llega a Honduras para sacar la victoria.

Toda Concacaf impactada con lo que dijo Machillo Ramírez para el partido entre Honduras vs. Costa Rica en Eliminatorias

ver también

Toda Concacaf impactada con lo que dijo Machillo Ramírez para el partido entre Honduras vs. Costa Rica en Eliminatorias

Historial Real España vs. Plaza Amador

Este será el primer enfrentamiento en la historia entre ambos clubes.

Real CD España hará su debut en la Fase de Eliminación Directa tras finalizar en el segundo lugar del Grupo B con seis puntos y un récord de 2-0-2. El mediocampista Jhow Benavídes registró cuatro asistencias durante la Fase de Grupos y lidera la edición 2025 de la CCAC en ese departamento. Gustavo Souza es el máximo goleador del equipo con tres anotaciones.

CD Plaza Amador debutó en la CCAC ganando el Grupo A con un perfecto 4-0-0 y 12 puntos. El club se convirtió en el primer debutante panameño en ganar su grupo, y el segundo equipo en la historia del torneo en ganar sus cuatro partidos de la Fase de Grupos. Everardo Rose lidera al equipo con cuatro goles y está empatado en el segundo lugar de los máximos anotadores. Rose también

