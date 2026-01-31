Es tendencia:
Real España vs. Motagua: a qué hora y dónde ver a La Máquina de Jeaustin Campos defender su liderato en la Liga Nacional de Honduras

Real España quiere seguir con paso perfecto en el Clausura 2026 de Liga Nacional de Honduras. La Máquina de Jeaustin Campos es el líder.

José Rodas

Por José Rodas

Jeaustin Campos quiere su tercera victoria en el Clausura 2026.
Real España busca seguir prendido en la punta del liderato de la Liga Nacional de Honduras. El equipo de Jeaustin Campos suma 6 puntos en dos jornadas y ahora tiene una prueba de fuego.

Jeaustin Campos ha ganado a Olancho FC y Genésis y ahora le toca Motagua. El club de Javier López quiere romper con la marcha perfecta que tiene La Máquina.

¿Cuándo y dónde se juega Real España vs. Motagua?

Catedráticos y Azules se verán las caras este domingo 01 de febrero en el Estadio Morazán de San Pedro Sula en el marco de la jornada 3 del Torneo Clausura 2026.

¿A qué hora será el partido?

La Liga Nacional determinó que el esperado encuentro entre Real España vs Motagua dará inicio a las 5:15 de la tarde.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido?

El clásico nacional se podrá ver dentro y fuera del territorio hondureño en el canal y la web de Deportes TVC.

¿Cómo llega Real España?

El equipo de Jeaustin Campos viene de dos triunfos consecutivos, primero ante Olancho FC 2-0 y luego ante Génesis 1-2 de visitante.

Los seis puntos lo hacen ser líder absoluto y tienen la oportunidad ante Motagua de llegar a 9 en su propia casa.

¿Cómo llega Motagua?

El Azul Profundo solo disputado una jornada, donde venció a Platense 2-0 y busca con una victoria alcanzar a Real España en la tabla de posiciones.

Javier López sabe de la importancia del partido para alcanzar igualar a La Máquina en unidades.

