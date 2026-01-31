Dijo que no a Olimpia para ser dirigido por Jeaustin Campos en Honduras: “Llamada personal”

Olimpia y Real España han sido dos equipos que han estado muy activos en el mercado de fichajes de Honduras.

Jeaustin Campos pidió refuerzos para competir tanto en la Liga Nacional de Honduras y la Concachampions 2026 donde enfrentará en la primera ronda a Los Angeles FC.

Eduardo Espinel también quiso jugadores para ciertas zonas y en el mercado se pelearon a un defensor que terminó fichando por el equipo del tico.

En una reciente entrevista con Hondusport, el propio futbolista reveló que decidió ir a Real España porque mostraron mayor interés, esto rechazando al 40 veces campeón de Honduras.

¿Qué jugador prefirió ir a Real España que a Olimpia?

Hablamos de Juan Manuel Capeluto, que venía de jugar en México, para ser más concretos en el Correcaminos y que antes ya había tenido experiencia en Honduras con el Juticalpa.

El charrúa estuvo sonando en el equipo melenudo, y finalmente se convirtió en fichaje aurinegro: “De eso se encargó mi representante, si bien tuve una llamada personal, obviamente después es consensuado la decisión final, mi representante se encargó de todo, me planteó la posibilidad (de Olimpia), pero finalmente me terminé decantando más por el interés mayor de Real España”.

En dos partidos con La Máquina ha sido titular y se perfila con su experiencia a quedarse con el puesto donde Real España ha sufrido bastante en los últimos torneos.

Jeaustin Campos encontró un central de garantías y como líder del Clausura 2026, espera el mejor rendimiento del uruguayo que le quitó a Olimpia. Veremos si la apuesta de Capeluto a final de torneo sale bien, porque rechazar al más ganador de Honduras no es cualquiera que lo hace.

