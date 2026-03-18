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Warren Madrigal y Andy Najar ponen en alto a Centroamérica dándole a Lionel Messi el peor golpe de 2026 en Concacaf

Se ha consumado el primer batacazo del 2026 para Lionel Messi. En el Inter Miami recibió uno de los peores golpes.

José Rodas

Por José Rodas

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Nashville SC dio uno de los grandes batacazos del 2026 a Lionel Messi.
Nashville SC dio uno de los grandes batacazos del 2026 a Lionel Messi.

Solo dos partidos duró la aventura de Lionel Messi en la Concachampions 2026 con el Inter Miami. El argentino sigue con una deuda pendiente en el máximo torneo de clubes de Concacaf.

Las Garzas fueron eliminadas por tres jugadores de Centroamérica: el costarricense Warren Madrigal y los hondureños Andy Najar y Bryan Acosta.

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A pesar de que Messi marcó su gol 900 y le dio ventaja al Inter Miami, un tanto de Cristian Espinoza al minuto 74′ apagó un estadio que ya se veía en la siguiente ronda, a pesar de que la ventaja era mínima.

El marcador final fue 1-1, lo que clasificó al Nashville SC por goles de visitante, ya que la ida había terminado 0-0.

Andy Najar jugó 87 minutos, y en su lugar entró Josh Bauer. El catracho sigue siendo titular en la banda derecha.

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Warren Madrigal fue el primer cambio del Nashville SC; el tico salió al minuto 59′ por Alex Muyl.

Bryan Acosta también tuvo actividad para cerrar el partido en la zona de volantes, ingresando al minuto 86′ por una de las figuras del equipo, Hany Mukhtar.

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Centroamérica golpea a Lionel Messi

La eliminación de la Concachampions es el primer fracaso de Messi en 2026, ya que, después de haber ganado la MLS en 2025, el máximo torneo de la zona era su gran objetivo.

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Ahora, el Nashville SC espera a su rival en los cuartos de final, que saldrá de la llave entre América y Philadelphia Union. La ida terminó 0-1 a favor de las Águilas, que cierran la eliminatoria en casa.

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