Minor Díaz se va de Costa Rica: será el DT de un equipo de Guatemala que le dio una impensada ayuda a Alajuelense

En pleno desarrollo de la jornada 14 del Torneo Clausura 2026, el Deportivo Malacateco no solo enfrenta a Deportivo Mictlán en la cancha, sino también una crisis deportiva que ha llevado a su dirigencia a tomar decisiones drásticas en el banquillo.

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La Junta Directiva de los “toros” ha decidido no dar más margen de espera y tiene prácticamente definida la salida del entrenador mexicano Roberto Montoya, quien no ha logrado cumplir con las expectativas en el campeonato. Los resultados adversos han pesado y su ciclo parece estar llegando a su fin.

En paralelo, la dirigencia ya tiene encaminado el relevo. Se trata del técnico costarricense Minor Díaz, con quien existe un acuerdo de palabra y que incluso ya se encuentra en camino al país para cerrar su vinculación en las próximas horas.

Sin embargo, antes de oficializar la llegada del nuevo estratega, el club deberá resolver los detalles contractuales con Montoya, en un proceso que se espera sea ágil para permitir que Díaz tome las riendas del equipo lo antes posible, pensando en lo que resta del torneo.

La urgencia de este movimiento responde al complicado presente de Malacateco, que se ubica como colero de la tabla con 12 puntos, producto de tres victorias, tres empates y ocho derrotas, además de acumular una preocupante racha de siete partidos sin ganar y apenas un triunfo en sus últimos once compromisos.

Alajuelense con un buen recuerdo de Malacateco

Malacateco es un viejo conocido en el futbol de Costa Rica, en especial con la Liga Deportiva Alajuelense Luego que hace dos años le propinara un 4-0 a Municipal y con esto los manudos se convirtieran en el único equipo invicto en las ligas centroamericanas en el 2024, esto mientras buscaban su segunda final consecutiva en la Copa Centroamericana.

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A pesar del momento adverso, el club fronterizo confía en que la llegada de un técnico con experiencia en el área, como Minor Díaz, pueda cambiar el rumbo de la temporada. No sería la primera vez que un estratega costarricense deja huella en la institución, que ya ha contado con nombres como Mauricio Wright y Ronald Gómez, este último incluso logrando un subcampeonato nacional en 2019.