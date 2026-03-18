Figura de la Selección de Nicaragua da el salto que tanto esperaba al extranjero

El fútbol nicaragüense atraviesa un momento de transición y renovación, con un nuevo proceso que actualmente es liderado de manera interina por Otoniel Olivas, mientras la federación define al próximo seleccionador nacional. En medio de este panorama, surgen noticias positivas que alimentan la ilusión de crecimiento del balompié pinolero.

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Una de ellas es el regreso al plano internacional de Matías Belli Moldskred, quien volverá a ser legionario tras su reciente paso por el Real Estelí, donde defendió sus colores en los últimos meses. El mediocampista da así un nuevo salto en su carrera profesional.

El seleccionado nacional jugará para el Dong A Thanh Hoa FC, equipo que milita en la V.League 1, la máxima categoría del fútbol vietnamita. Este movimiento representa una oportunidad importante para Belli, quien buscará consolidarse en el competitivo mercado asiático.

El volante llega al fútbol asiático luego de una carrera marcada por su paso en diferentes ligas internacionales, destacando especialmente su etapa en Noruega, donde acumuló 151 partidos en la segunda división, además de experiencias en Rumania y el propio fútbol nicaragüense.

Su fichaje no solo significa un crecimiento individual, sino también un impulso para la Selección de Nicaragua, que sigue sumando jugadores con roce internacional en un momento clave de reestructuración. La presencia de legionarios es vital para elevar el nivel competitivo del equipo nacional.

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Se espera que en las próximas horas se haga oficial su incorporación, dando inicio a una nueva etapa como legionario. Mientras tanto, Nicaragua continúa construyendo su futuro futbolístico, con la mirada puesta en fortalecer su plantel y competir a un mejor nivel en la región.