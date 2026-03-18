Dereck Moncada confirma con este detalle su alza en el radar de fichajes, pero Inter de Bogotá recibe malas noticias

Dereck Alessandro Moncada Arguijo (18 años) ha dado su primera gran asistencia en la Liga de Colombia. El Inter de Bogotá sigue disfrutando del repertorio de talento que tiene el catracho.

El equipo de Dereck perdía 0-1 ante el Deportivo Pereira, hasta que llegó el ex Olimpia y dio un pase que dejó con la boca abierta a muchos.

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Moncada pasó de primera intención a su compañero, la defensa quedó sin respuesta y, de volea, Fabricio Sanguinetti, al minuto 51′, puso el empate 1×1.

Al final, terminó siendo un empate 2×2, lo que trae malas noticias para el Inter de Bogotá, que se va alejando del primer lugar, ahora en manos de Atlético Nacional con 24 puntos y un partido menos.

El equipo de Dereck se quedó con 21 unidades en 12 juegos disputados y ocupa la cuarta posición, pudiendo ser superado por rivales de abajo como Bucaramanga y Júnior.

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Dereck Moncada confirma su salto en el mercado con la asistencia

El catracho sigue destacándose en Colombia y, hace unas horas, el sitio web Transfermarkt lo evaluó en 1.4 millones de euros.

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Es decir, Transfermarkt ha elevado en un millón de euros el valor por el que un equipo debería acercarse si desea fichar al hondureño.

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