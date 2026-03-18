“Todo para salir”: Alajuelense en alerta por el futuro de una de sus máximas figuras

Santiago Van der Putten se convirtió en uno de los nombres propios de Liga Deportiva Alajuelense tras la serie ante Los Angeles FC por la Copa de Campeones de Concacaf 2026. El defensor no solo destacó por su solidez en la marca frente a un rival de jerarquía internacional, sino que también se dio el lujo de marcar en el Morera Soto, consolidando una actuación que lo puso en el radar de propios y extraños.

Su rendimiento no pasó desapercibido. En redes sociales, los elogios no tardaron en multiplicarse, tanto de la afición manuda como de seguidores del propio LAFC y otros clubes. La combinación de juventud, presencia física y capacidad para aparecer en momentos clave lo posicionó como una de las grandes revelaciones del equipo rojinegro en esta etapa de la temporada.

Le ven poco tiempo a Van der Putten en Alajuelense

En medio de ese reconocimiento, comenzaron a surgir versiones sobre su futuro. El periodista Ferlín Fuentes fue directo al analizar su proyección y dejó una frase que encendió las alarmas en Alajuelense: “Santiago tiene todo para salir pronto de Alajuelense”. Un comentario que rápidamente tomó fuerza considerando el contexto y el nivel que viene mostrando el zaguero.

La repercusión internacional también se hizo sentir. Entre los mensajes que circularon en redes, uno de un aficionado de LAFC llamó particularmente la atención. “Van der Putten, el guerrero defensa central del Alajuelense, solo tiene 21 años y está valorado en 900 mil. ¡Que el LAFC se ponga al teléfono ya! Menuda joya oculta hay en este torneo”, escribió, reflejando el impacto que generó su actuación en la serie.

Ferlin Fuentes lo ve a Alajuelense yéndose en el próximo mercado.

Este tipo de comentarios no hacen más que alimentar la expectativa sobre un posible movimiento en el próximo mercado de fichajes. En Alajuelense saben que están ante un futbolista con proyección internacional, capaz de dar el salto si mantiene este nivel en competencias de alto exigencia.

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Por ahora, el defensor sigue enfocado en la competencia local, pero en el entorno rojinegro ya se percibe cierta inquietud. La frase “todo para salir” empieza a resonar con fuerza en el Morera Soto, y con cada actuación destacada, el futuro de Santiago Van der Putten parece estar cada vez más lejos del fútbol costarricense.

Datos Claves

El defensa Santiago Van der Putten destacó tras anotar ante LAFC en el Morera Soto.

destacó tras anotar ante en el Morera Soto. Aficionados internacionales valoraron la ficha de Santiago Van der Putten en 900 mil euros.

en euros. El periodista Ferlín Fuentes afirmó que el zaguero tiene condiciones para salir pronto de Alajuelense.