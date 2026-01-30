Es tendencia:
Equipo de la MLS oficializa llegada de delantero hondureño: lo ponen como el nuevo 9 de La H

El futbolista hondureño llega en condición de préstamo por un año con opción de compra. Su ficha pertenece al Motagua.

El futbolista Mathías Vazquez figura como uno de los posibles nueves de la Selección de Honduras.
Mathias Vazquez fue oficializado este viernes como nuevo futbolista del filial del Cincinnati de la MLS de Estados Unidos tras llegar a un acuerdo de préstamo con Motagua por un año con opción de compra.

Vazquez de 19 años tiene una opción de compra del Cincinnati y una cláusula que indica que podrá ser elegible para el primer equipo.

Los números de Mathias Vazquez

Durante 2025 Mathias Vazquez tuvo 44 apariciones en todas las competencias; 31 de ellas fueron en la Liga Nacional de Fútbol de Honduras con la camisa del Motagua.

Entre el Torneo Apertura y Clausura, Vazquez anotó 11 goles y su mejor actuación del año fue en el clausura cuando marcó seis goles en solo 12 partidos.

Casualmente, Vazquez hizo su aparición en la Copa de Campeones de Concacaf en 2025 contra el Cincinnati, cuando jugó 23 minutos en el partido de ida y estuvo disponible en el juego de vuelta.

Inferiores de la Selección de Honduras

Con las categorías inferiores de Honduras, ha jugado en la sub-20 y sub-21. Con la Sub-20 jugó el campeonato Concacaf 2024, donde disputó cuatro partidos entre fase de grupos y eliminatoria.

Contra República Dominicana fue el MVP del partido en la victoria de Honduras 5-2 con gol y asistencia de Vazquez.

Un detalle no menor, es que Mathias Vazquez es hijo de Diego Vazquez, exentrenador de la Selección de Honduras y de Motagua. Las participaciones del joven hondureño lo colocan como el posible nueve de La H.

