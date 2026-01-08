Randall Leal necesito solamente de cuatro palabras para provocar el enojo de todos en Saprissa

La llegada de Randall Leal a Herediano no solo sacudió el mercado de fichajes, sino que también dejó un sabor amargo en Tibás. El extremo de 28 años, surgido en el Deportivo Saprissa, pasó de entrenar en el Centro Deportivo morado a vestirse oficialmente de rojiamarillo, y en su presentación lanzó cuatro palabras que encendieron el enojo de la afición saprissista.

De entrenar en Tibás a firmar con el Team

Tras su regreso a Costa Rica, Leal estuvo varias semanas entrenando con Saprissa, el club que lo formó y le abrió las puertas cuando necesitaba recuperar ritmo y superar problemas físicos, pese a que en ese momento no tenía contrato vigente. Por eso, muchos daban por hecho que el volante podría terminar quedándose en Tibás.

Sin embargo, en silencio, el escenario era otro. Mientras realizaba trabajos con los morados, Herediano ya avanzaba en conversaciones y terminó ganando la pulseada en el mercado.

Las cuatro palabras que no cayeron bien

En sus primeras declaraciones como jugador florense, Randall Leal fue contundente al explicar su decisión: “La mejor decisión para mí era venir a Herediano”.

El futbolista destacó el respaldo recibido desde Santa Bárbara y agregó una frase que fue interpretada como un dardo directo a Saprissa: “Fue el equipo que se me acercó y siempre me quiso ayudar, más que todo en temas de lesiones del pasado”.

Esas cuatro palabras fueron las que provocaron el enojo en Tibás. Para muchos aficionados morados, Saprissa también estuvo ahí cuando Leal lo necesitó, dándole un espacio para entrenar y recuperarse aun sin ser jugador del club, algo que no fue mencionado por el futbolista.

Vínculos y decisiones

Leal reconoció que su amistad con un referente también fue clave para inclinar la balanza hacia Herediano: “Tengo muy buena amistad con Allan Cruz y se me acercó para hablarme y al final con la amistad y todo se dio bien”, explicó.

El jugador insistió en que la decisión fue tomada en familia y que siente que Herediano es el lugar indicado para esta etapa de su carrera, destacando el proyecto deportivo, la competitividad del plantel y hasta el nuevo estadio.