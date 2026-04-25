Real España remontó a Olimpia y así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026 en Honduras

En una noche que quedará grabada en la memoria de la afición aurinegra, el Real España demostró de qué está hecho. En un partido de locura por la fecha 22 del Clausura 2026, “La Máquina” vino de atrás para vencer 3-2 al Olimpia, un resultado que no solo le da los tres puntos, sino que lo catapulta a la cima de la tabla de posiciones, superando al Motagua.

El partido comenzó cuesta arriba para los locales. Al minuto 15, Facundo Queiroz aprovechó un descuido de la defensa para poner el 0-1 con un cabezazo certero. La situación empeoró al 31′, cuando un centro de José Mario Pinto picó de forma traicionera y terminó en el fondo de la red, dejando al Olimpia con una ventaja de 0-2 que parecía definitiva. Sin embargo, el Real España despertó antes del descanso:

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Minuto 37: Nixon Cruz sacó un derechazo potente tras un baile a la defensa alba para el 1-2.

Minuto 40+3: David Sayago empató el juego con un espectacular golazo de tacón, cerrando una gran jugada previa de Cruz.

La tensión subió al máximo en el segundo tiempo. Al minuto 76, el Real España se quedó con uno menos tras la expulsión de Nixon Cruz por un manotazo. Parecía que el empate sería el destino final, pero al 86′, Anthony García se vistió de héroe. Con un toque suave que engañó a Edrick Menjívar tras un bote extraño del balón, selló el 3-2 definitivo.

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Así queda la lucha por la cima

Con este triunfo vibrante, la tabla de posiciones se aprieta en la recta final del torneo. El Real España ahora mira a todos desde arriba.

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