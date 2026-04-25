Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Real España remontó a Olimpia y así quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026 en Honduras

Olimpia dejó ir una ventaja de dos goles y Real España con uno menos se puso como líder del Clausura 2026 en Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Real España ganó al Olimpia 3-2.
© La PrensaReal España ganó al Olimpia 3-2.

En una noche que quedará grabada en la memoria de la afición aurinegra, el Real España demostró de qué está hecho. En un partido de locura por la fecha 22 del Clausura 2026, “La Máquina” vino de atrás para vencer 3-2 al Olimpia, un resultado que no solo le da los tres puntos, sino que lo catapulta a la cima de la tabla de posiciones, superando al Motagua.

El partido comenzó cuesta arriba para los locales. Al minuto 15, Facundo Queiroz aprovechó un descuido de la defensa para poner el 0-1 con un cabezazo certero. La situación empeoró al 31′, cuando un centro de José Mario Pinto picó de forma traicionera y terminó en el fondo de la red, dejando al Olimpia con una ventaja de 0-2 que parecía definitiva. Sin embargo, el Real España despertó antes del descanso:

Los millones que recibirá Olimpia por el traspaso de Dereck Moncada al Lugano FC de Suiza

ver también

Los millones que recibirá Olimpia por el traspaso de Dereck Moncada al Lugano FC de Suiza

  • Minuto 37: Nixon Cruz sacó un derechazo potente tras un baile a la defensa alba para el 1-2.
  • Minuto 40+3: David Sayago empató el juego con un espectacular golazo de tacón, cerrando una gran jugada previa de Cruz.

La tensión subió al máximo en el segundo tiempo. Al minuto 76, el Real España se quedó con uno menos tras la expulsión de Nixon Cruz por un manotazo. Parecía que el empate sería el destino final, pero al 86′, Anthony García se vistió de héroe. Con un toque suave que engañó a Edrick Menjívar tras un bote extraño del balón, selló el 3-2 definitivo.

Mientras Luis Palma fue vendido por 5.8 millones dólares, esto costó el fichaje de Dereck Moncada en Suiza

ver también

Mientras Luis Palma fue vendido por 5.8 millones dólares, esto costó el fichaje de Dereck Moncada en Suiza

Así queda la lucha por la cima

Con este triunfo vibrante, la tabla de posiciones se aprieta en la recta final del torneo. El Real España ahora mira a todos desde arriba.

Publicidad
Tabla de Honduras con Real España como líder (Gemini)

Tabla de Honduras con Real España como líder (Gemini)

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Fue figura con Comunicaciones y revela el culpable por el que no fichó por Motagua
Honduras

Fue figura con Comunicaciones y revela el culpable por el que no fichó por Motagua

Liga Nacional de Honduras: así quedó la tabla de posiciones y la de goleadores del Clausura 2026
Honduras

Liga Nacional de Honduras: así quedó la tabla de posiciones y la de goleadores del Clausura 2026

"Está en el contrato": Gato Canales revela la condición que siempre deben firmar los jugadores de Motagua
Honduras

"Está en el contrato": Gato Canales revela la condición que siempre deben firmar los jugadores de Motagua

Hondureña rompe el silencio y hunde a Israel Silva: aseguró que el exjugador la tuvo encerrada en Guatemala
Honduras

Hondureña rompe el silencio y hunde a Israel Silva: aseguró que el exjugador la tuvo encerrada en Guatemala

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo