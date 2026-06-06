Motagua toma postura con Edwin Solano y le confirma su decisión en el mercado de fichajes

El futbolista tuvo un gran torneo con Platense provocando que el Ciclón Azul lo tuviera en el panorama para convertirlo en su próximo refuerzo. Así está el caso.

Edwin Solani Solano fue uno de los nombres que sonó en el entorno de Motagua para convertirse en su nuevo fichaje tras el gran Clausura 2026 que tuvo en la Liga Nacional con el Platense de Puerto Cortés.

Durante las últimas horas ya surgió una nueva actualización sobre la posibilidad de que el veloz jugador llegue a las filas del Ciclón Azul de cara a la siguiente temporada en la que buscarán destacar en todas las competencias.

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De acuerdo a la información del periodista Gustavo Roca, Solani Solano no se convertirá en jugador de Motagua, luego que las negocaciones no llegaran a un acuerdo que convenciera económicamente al entorno del futbolista.

“Tras su buen torneo con Platense, Motagua buscó los servicios del media punta de 30 años, pero su alta cotización hacen que los azules lo descarten. Edwin Solani Solano quería triplicar el salario que tenía en los tiburones”, informó Roca en su cuenta de X.

Ante ese escenario, Solano estaría tomando una nueva oportunidad en El Salvador, cuya oferta es mejor que la de Motagua, según indicó el comunicador.

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De concretarse su fichaje, Solani Solano se convertirá en nuevo legionario tras haber anotado siete goles y haber repartido seis asistencias en el último torneo con los “Tiburones Blancos”.

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