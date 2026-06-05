Ya hay platicas: se fue de Olimpia por falta de minutos y ahora Motagua busca cerrar su fichaje

El mercado de fichajes en Honduras se está moviendo y uno de los jugadores que salió en el pasado reciente de Olimpia, puede fichar por Motagua.

Motagua no pierde el tiempo y ya planifica con fuerza su plantel para el segundo semestre de 2026. Ante la gran cantidad de torneos y la alta competencia que se avecina, la directiva del Ciclón tiene clara su prioridad: conseguir un extremo más para reforzar el ataque. Es ahí donde el nombre de Edwin Solano ha tomado una fuerza enorme.

Fútbol Centroamérica conoció con una fuente muy cercana al jugador que las pláticas entre el club azul y el veloz futbolista ya se han activado de forma oficial. El jugador ve con buenos ojos la oportunidad, especialmente después de haber salido del Olimpia debido a la falta de minutos y regularidad en el torneo pasado.

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Una revancha para Solani Solano

A pesar del interés de las Águilas, el futuro de Edwin Solano no está definido por completo, ya que también cuenta con una propuesta interesante para jugar fuera de Honduras.

Sin embargo, la opción de volver a la capital para vestir la camisa de otro grande del fútbol catracho le atrae mucho. Edwin sabe que llegar al Motagua le daría los reflectores y la continuidad necesaria para cumplir uno de sus grandes objetivos: volver a ganarse un puesto en la Selección de Honduras.

La directiva azul se ha fijado en él no solo por su velocidad, sino por su gran efectividad en el último campeonato con Platense. A pesar de no ser un titular indiscutible, Solano cerró el torneo con grandes registros.

Edwin Solano tuvo buena campaña con Platense y ahora está en el radar de Motagua. Foto: La Prensa

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Goles: 7 anotaciones.

7 anotaciones. Asistencias: 6 pases de gol.

Son números muy buenos para un jugador que se desempeña por la banda, lo que demuestra que su pegada y peligro en el área siguen intactos.

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Las próximas horas serán claves para saber si la directiva del Motagua logra cerrar este fichaje o si el extremo decide armar las maletas para marcharse al fútbol del extranjero. Por ahora, las negociaciones están en marcha y el nido se ilusiona.