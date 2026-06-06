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Olimpia vs. Motagua: cuándo es y en qué estadio se jugará la Supercopa de Honduras ¿Hay partido de vuelta?

Ya está confirmada la fecha en que se jugará la Supercopa de Honduras donde Olimpia enfrentará a Motagua en un nuevo Clásico.

José Rodas

Por José Rodas

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Olimpia y Motagua se medirán en la final de la Supercopa de Honduras.
Olimpia y Motagua se medirán en la final de la Supercopa de Honduras.

El fútbol hondureño se prepara para vivir un momento histórico. Los eternos rivales, Olimpia y Motagua, ya tienen fecha y hora para enfrentarse en la primera edición de la Supercopa de Honduras, el nuevo torneo oficial que estrena la Liga Hondubet.

El esperado partido se disputará el próximo sábado 25 de julio a duelo único. El escenario no podía ser otro: el Estadio Nacional de Tegucigalpa, donde se definirá al primer supercampeón del país.

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A este nuevo torneo solo llegan los mejores de la temporada: Olimpia aseguró su boleto tras coronarse como flamante campeón del torneo Apertura. Mientras que Motagua se ganó el derecho a pelear por este título al levantar la copa del torneo Clausura.

Al tratarse de un formato a un solo partido, ambos equipos saldrán con sus mejores armas desde el primer minuto para quedarse con el orgullo de levantar el trofeo ante su afición.

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La Liga Nacional ya tiene todo listo para la gran cita. De hecho, el trofeo que se llevará el ganador de este certamen fue presentado oficialmente a inicios del mes de mayo en la capital, durante la III reunión de Ligas Centroamericanas.

Con los dos equipos más grandes del país en la cancha y una copa inédita en juego, el 25 de julio promete ser una fiesta inolvidable para el balompié catracho.

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En resumen

  • Olimpia (campeón del Apertura) y Motagua (campeón del Clausura) jugarán la primera edición de la Supercopa de Honduras de la Liga Hondubet.
  • El torneo se definirá a partido único el sábado 25 de julio en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.
  • El galardón que se llevará el campeón ya fue presentado oficialmente por la Liga Nacional a inicios de mayo.
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