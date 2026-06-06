Javier López lo borra: ganó la Copa 20 con Motagua y hoy se confirma que se va para siempre

Javier López no lo tiene contemplado en sus planes para el Apertura y Copa Centroamericana 2026 y se va de Motagua.

El nido del Motagua sigue sufriendo cambios drásticos tras coronarse campeón nacional. Esta vez se confirmó que el polifuncional futbolista de 33 años, Marcelo Santos, no continuará en la institución y cierra su ciclo con las “águilas” por la puerta grande: levantando el título de liga.

La decisión viene directamente desde el cuerpo técnico de los azules, que lidera el estratega Javier López, quienes le notificaron al jugador que no entra en sus planes para los próximos torneos, por lo que su contrato no será renovado.

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Una huella imborrable en Motagua

Marcelo Santos llegó a Tegucigalpa en el año 2017 procedente de las filas del Vida de La Ceiba. Aunque a lo largo de su carrera vistiendo la camiseta azul vivió momentos de críticas por parte de un sector de la afición, su entrega y sacrificio dentro de la cancha nunca estuvieron en duda.

El defensor se despide del Motagua dejando un legado envidiable en las vitrinas del club tras ganar un total de cinco títulos de Liga Nacional y una Supercopa de Honduras.

La salida de Marcelo Santos no es un hecho aislado, sino que forma parte de una limpia importante dentro del equipo campeón. Su adiós se suma de manera inmediata a la sensible baja de Carlos “Zapatilla” Mejía, un futbolista clave que venía de brillar con el club y levantar la copa número 20 del Motagua.

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En el caso de Mejía, el jugador prefirió rescindir su contrato debido a claras disconformidades y desacuerdos con las decisiones del director técnico Javier López. Con estas dos ausencias confirmadas de golpe, la directiva del Motagua tendrá la difícil tarea de buscar piezas de peso en el mercado para intentar tapar los enormes huecos que dejan estos históricos futbolistas de cara a la nueva temporada.

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Marcelo Santos no seguirá en Motagua, informa Gustavo Roca. Foto: Facebook.

En resumen

Marcelo Santos no renovará contrato con Motagua porque no entra en los planes del cuerpo técnico, despidiéndose del club tras ganar 5 ligas y una Supercopa.

no renovará contrato con Motagua porque no entra en los planes del cuerpo técnico, despidiéndose del club tras ganar 5 ligas y una Supercopa. El adiós de Santos se suma a la salida de Carlos “Zapatilla” Mejía , quien prefirió rescindir su contrato por diferencias con el entrenador Javier López.

, quien prefirió rescindir su contrato por diferencias con el entrenador Javier López. Motagua sufre una fuerte sacudida en su plantel justo después de levantar el título, perdiendo a dos de sus figuras más experimentadas para la próxima temporada.