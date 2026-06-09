Pumas oficializó el fin del ciclo de Efraín Juárez. Ahora, la directiva analiza a cuatro estrategas de jerarquía para tomar las riendas del equipo y buscar acabar con la sequía de títulos.

En las últimas horas se oficializó lo que ya era un secreto a voces en Ciudad Universitaria: Efraín Juárez no continuará siendo el entrenador de los Pumas UNAM tras caer frente a Cruz Azul en la final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

“El Club Universidad Nacional informa que Efraín Juárez, después de hablar con la directiva sobre su salida, ha concluido su etapa como director técnico de nuestro primer equipo. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales”, estableció el comunicado que difundieron los felinos en sus redes sociales.

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Según la información que maneja el periodista César Luis Merlo, en El Pedregal ya se analiza una baraja de cuatro candidatos para dirigir a Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla en un certamen donde la presión por ser campeones volverá a ser inmensa. En Fútbol Centroamérica repasamos los perfiles que interesan.

Los candidatos al banquillo de Pumas

Esteban “Tano” Solari

Entrenador argentino de 46 años que tuvo un exitoso paso por el Olímpico Universitario en su etapa como jugador, registrando 25 goles en 40 partidos con el uniforme auriazul.

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Esteban Solari acaba de salir del Pachuca (Getty Images).

Acaba de quedar en condición de libre tras no llegar a un acuerdo de renovación con Pachuca, equipo al que llevó hasta las semifinales del Clausura. En el pasado, el “Tano” ha manifestado su gran deseo de regresar a Pumas como DT y actualmente se perfila como el principal candidato.

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Robert Dante Siboldi

El estratega uruguayo de 60 años se encuentra sin equipo desde su salida del Mazatlán a finales de 2025. Es un hombre de confianza para el vicepresidente del club, Antonio Sancho, y posee un vasto recorrido en la Liga MX (Santos Laguna, Cruz Azul, Tigres, Tijuana, Veracruz y Dorados). Siboldi sabe perfectamente lo que es ganar en México, habiendo levantado el título con Santos (Clausura 2018) y con Tigres (Clausura 2023).

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El ex DT de Tigres aparece en el radar universitario (Mexsports).

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Guillermo “Memo” Vázquez

El técnico mexicano de 59 años está libre y es una figura sumamente identificada con la Universidad. Tiene el mérito de haber sido el último entrenador campeón con Pumas tras ganar el Clausura 2011, además de haberlos llevado a la gran final del Apertura 2015.

Nadie volvió a gritar campeón en Pumas después de Guillermo Vázquez (Getty Images).

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Diego Alonso

El reconocido entrenador uruguayo está disponible tras ser cesado del Panathinaikos de Grecia en octubre de 2024. Su palmarés incluye un título de Liga MX con Pachuca (Clausura 2016), y dos Concachampions (una con Pachuca y otra con Monterrey).

Diego Alonso fue el técnico de Uruguay en la Copa del Mundo de Qatar 2022 (Getty Images).

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Dirigió a la Selección de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 y también vistió los colores de Pumas como jugador, un factor que podría impulsar su regreso al club.

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“Estoy en condiciones de confirmarles que Pumas va a tener reuniones con los cuatro candidatos a partir de la próxima semana”, informó Merlo. “La serie de reuniones para mí se van a dar entre el viernes y digamos lunes o martes. A fines de la semana que viene se sabrá quién es el máximo candidato y pasarán a la parte económica, que es la parte ‘menor’. Pumas puede pagar los salarios de los cuatro”.

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En síntesis