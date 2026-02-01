“No pude”: Jeaustin Campos sorprende a toda Costa Rica con su mensaje sobre las elecciones

Jeaustin Campos ha enviado un mensaje a Costa Rica en la conferencia de prensa post partido en el que Real España empató 2-2 ante Motagua en la jornada 3 de la Liga Nacional de Honduras en su Clausura 2026.

El DT pidió permiso para dar unas palabras por las elecciones presidenciales en el país centroamericano.

El mensaje de Jeaustin Campos sobre las elecciones en Costa Rica

“Una mención especial, les voy a robar un ratito porque hay elecciones en Costa Rica de presidente y diputados, no pude votar, pero espero que se pueda tomar la mejor decisión que ahora van a anunciar al presidente y diputados”.

Ya luego se enfocó en el partido en que Real España empató ante Motagua y lo mantiene líder invicto del Clausura 2026 en Honduras.

“No podemos tener esos despistes y se lo dije a los muchachos, con el ritmo que tuvimos y cómo jugamos, te duele perder puntos por estas situaciones. El torneo pasado no sucedia esto, solo nos marcaron dos. Mereciamos más que el empate”, esto en referencia a que Motagua le marcó dos goles a balón parado.

Y agregó: “Ustedes saben que soy crítico de mi equipo, pero hoy hicimos un partido para no perderlo. Eso le avalo yo a los muchachos, el partido anterior le dimos vuelta con carácter, mostramos jerarquía, hoy no jugaron algunos sabiendo que este torneo va haber mucha competencia. Rescato la actitud y el ADN que hemos integrado de luchar y pelear en la adversidad, me está gustando”.

Real España en las próxima jornada va enfrentar a Marathón en el Clásico de San Pedro Sula. La Máquina comanda la tabla de posiciones en Honduras con 7 unidades.