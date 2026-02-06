Alajuelense vs. Herediano: a qué hora y cómo ver el clásico por la fecha 6 del Clausura 2026

Tras el parón por las Elecciones Nacionales 2026 (que se celebraron el domingo 1° de febrero) y la disputa de los cuartos de final ida del Torneo de Copa, vuelve la acción del Clausura 2026 con un choque de alto voltaje en el Morera Soto: Liga Deportiva Alajuelense vs. Club Sport Herediano, en un duelo que suele marcar tendencia en la pelea de arriba.

Ambos llegan con sensaciones diferentes después del debut en la Copa doméstica: el equipo de Machillo Ramírez cayó en su ida ante Liberia, mientras que el Team de José Giacone pegó primero contra Puntarenas.

¿Cuándo juegan y dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Herediano?

Día: sábado 7 de febrero de 2026

Hora: 8:00 pm (Costa Rica)

TV: FUTV

Cómo llega Alajuelense

La Liga vuelve al campeonato con el foco puesto en recuperar golpe anímico luego de una semana movida. En el Torneo de Copa, el equipo manudo perdió 0-1 en la ida ante Liberia, un resultado que lo obliga a ajustar y a mejorar sensaciones antes de afrontar un duelo directo ante Herediano.

En el Clausura 2026, tras 5 jornadas, Alajuelense está en zona alta con 8 puntos y récord de 2 victorias, 2 empates y 1 derrota, además de 7 goles a favor y 5 en contra.

Cómo llega Herediano

El Team, en cambio, aterriza con una dosis extra de confianza: por la Copa, ganó 1-0 a Puntarenas en la ida (con gol de penal en el tramo final), y ahora intentará trasladar ese envión al Clausura en una visita de las bravas al Morera Soto.

En el Clausura 2026, Herediano es uno de los protagonistas del arranque: tras 5 partidos, suma 12 puntos (récord de 4 triunfos y 1 derrota) con 10 goles a favor y apenas 2 en contra, el mejor rendimiento del torneo hasta ahora.