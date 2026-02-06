De Iker Casillas a Ronaldinho: qué estrellas jugarán el partido de Leyendas de Real Madrid vs. Barcelona en Costa Rica

El Estadio Nacional de Costa Rica será escenario de un nuevo Clásico de Leyendas entre Real Madrid Leyendas y Barça Legends, un evento que reúne a exjugadores históricos de ambos clubes y que llega a San José con nombres de peso: Iker Casillas por el lado merengue y Ronaldinho como gran imán del equipo culé.

Para quienes quieran tener la guía completa del partido, estos son los datos clave:

Partido: Real Madrid Leyendas vs. Barça Legends

Real Madrid Leyendas vs. Barça Legends Día: sábado 7 de febrero de 2026

sábado Sede: Estadio Nacional (San José, Costa Rica)

Estadio Nacional (San José, Costa Rica) Hora (Costa Rica): 6:00 p.m.

Transmisión: canal Premium de YouTube del Barça

ver también Leyendas de Real Madrid vs. Barcelona: ¿A qué hora es y dónde ver el partido que se juega en Costa Rica?

¿A qué hora se juega el partido de leyendas en Costa Rica?

El encuentro se juega este sábado 7 de febrero de 2026 desde las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica), en el Estadio Nacional.

¿Dónde ver EN VIVO Real Madrid Leyendas vs. Barça Legends?

Según la información oficial del FC Barcelona y lo publicado en la previa, el partido podrá verse en directo a través del canal Premium de YouTube del Barça.

Las leyendas del Real Madrid: convocados para jugar en Costa Rica

El listado del Real Madrid Leyendas incluye campeones de Champions, referentes defensivos y futbolistas recordados por su paso en grandes épocas del club. Estos son los nombres anunciados:

Iker Casillas

Contreras

Núñez

Pepe

Olaya

Agus

Congo

Balboa

Savio

Iván Campo

Guti

Raúl Bravo

Fernando Sanz

David Barral

De la Red

Toni Moral

Claude Makélélé

Publicidad

Publicidad

Las leyendas del Barcelona: estrellas confirmadas para el partido

El Barça Legends llega con una mezcla de ídolos del club y nombres de impacto mundial, con Ronaldinho como máxima atracción. El plantel anunciado para Costa Rica es:

Jesús Angoy

Vítor Baia

Carles Puyol

Andreu Fontàs

Marc Valiente

Martín Montoya

Samuel Okunowo

Fernando Navarro

Roger Garcia

Gaizka Mendieta

Phillip Cocu

Roberto Trashorras

Marc Crosas

Nolito

Javier Saviola

Ludovic Giuly

Rivaldo

Ronaldinho

Publicidad

Las figuras a seguir: los “imperdibles” del show

En un partido de exhibición, el foco no está tanto en el resultado como en el reencuentro con los ídolos. Aun así, hay apellidos que por historia y peso propio se roban las miradas:

Publicidad

Iker Casillas (Real Madrid): símbolo en el arco y una de las caras más reconocibles del evento.

símbolo en el arco y una de las caras más reconocibles del evento. Ronaldinho (Barcelona): el nombre más mediático, garantía de magia y espectáculo.

el nombre más mediático, garantía de magia y espectáculo. Carles Puyol y Rivaldo (Barcelona): dos emblemas de épocas distintas, con jerarquía total en cualquier cancha.

dos emblemas de épocas distintas, con jerarquía total en cualquier cancha. Guti y Makélélé (Real Madrid): talento y equilibrio, dos perfiles que siempre levantan aplausos.

Publicidad

Cómo comprar entradas para el partido de leyendas del Real Madrid vs. Barcelona

Según informó el diario La Nación, la productora Experiencias MKP ofrece una promoción especial del 50% de descuento en entradas seleccionadas y se pueden comprar en el sitio www.kuikpei.com.PublicidadAd Feedback

Los precios de las entradas:

Sol norte y sur – $100

Sombra este y oeste – $130

Balcón este y oeste – $195

Platea este y oeste – $230

Publicidad

Publicidad

El segundo partido de leyendas en Centroamérica

El duelo de este sábado en Costa Rica será el segundo de este tour en la región. El anterior se jugó el 8 de noviembre en El Salvador, en el estadio Jorge Mágico González y con la presencia dela leyenda de La Selecta. En esa oportunidad, Barcelona ganó 2-0 con dos goles del argentino Javier Saviola.