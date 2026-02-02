Entrenador de Motagua se lanza contra el Real España de Jeaustin Campos y provoca polémica en Honduras: “Me parece excesivo”

El entrenador de Motagua Javier López lanzó duros mensajes en contra del equipo de Jeaustin Campos luego que el árbitro señalara un polémico penal en favor de Real España con el que sacó el empate 2-2.

López aseguró que luego del partido, junto a su cuerpo técnico, revisaron la jugada en la que existió de “todo, menos penal” y agregó que ambos equipos tuvieron que terminar con 10 jugadores; sin embargo, el árbitro Said Martínez solo expulsó a uno de Motagua.

“Es una acción muy polémica. Acabamos de ver la repetición y no hubo ninguna mano en nuestra área. Luego todo ese tumulto en el que creo que, así como salió un jugador nuestro expulsado, también tuvo que haber salido expulsado uno de ellos (Real España)”, comenzó diciendo.

“No sé quién vio mano en el área, hoy hubo una que no existió y se pitó (…) Que vaya expulsado solo un jugador de Motagua, me parece excesivo”, amplió López.

Por otro lado, el estratega español reclamó que un gol no tuvo que haber subido al marcador, ya que el penal no tuvo que haber sido señalado ni por mano ni por falta en el área.

“Un gol no tuvo que haber contado, lo acabamos de ver en vídeo, hay de todo, menos penal”, cerró.

La jugada del penal

Todo ocurrió en el minuto 81 cuando Real España ejecutó un libre a su favor a través de Jhow Benavídez y en la disputa del balón Luis Vega va con el brazo arriba; sin embargo, no se logra ver contacto en el área para marcar la falta penal.

