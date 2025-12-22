Mientras se mantiene en análisis la situación de Vladimir Quesada, el Deportivo Saprissa avanza en conversaciones paralelas para definir su futuro deportivo, contemplando la llegada de un nuevo director técnico que no arribaría solo al club.

La posible contratación incluiría además la incorporación de hasta tres refuerzos, como parte de una reestructuración integral pensada para fortalecer al equipo de cara a los próximos torneos, tomando en cuenta este último año donde Saprissa se fue con las manos vacías.

ver también Vladimir Quesada seguiría en Saprissa, pero no como todos piensan: filtran el inesperado cargo que ocuparía en 2026

¿Con cuál DT está negociando Saprissa para sustituir a Vladimir Quesada?

Desde La Voz Saprissista se indicó que las conversaciones continúan con Jeaustin Campos, y aunque el propio DT no ha sido confirmado oficialmente por el Deportivo Saprissa, su regreso es la principal opción que maneja el club.

Además, señalaron que las negociaciones avanzan desde el domingo y que Jeaustin Campos tendría ya tres posibles fichajes definidos, los cuales llegarían de inmediato en caso de concretarse su llegada al banquillo morado.

Jeaustin Campos dirigiendo al Saprissa

“Siguen las negociaciones. No está confirmado por Saprissa que vuelve Jeaustin Campos, pero es la primera opción que hay”, compartieron desde La Voz Saprissista.

Publicidad

Publicidad

“En la mañana (del ayer, domingo) me dijeron que estaban negociando con Jeaustin Campos y que tenía tres fichajes en carpeta. Si lo traían, él traía de una vez los tres fichajes”, se afirmó desde La Voz Saprissista.

Recordemos que actualmente dirige al Real España de la Liga Nacional de Honduras y mantiene contrato vigente hasta 2027, aunque una eventual negociación con la nueva dirigencia saprissista podría modificar por completo ese panorama.

Publicidad

Sinónimo de triunfo en Saprissa

Jeaustin Campos es ampliamente reconocido por su exitoso paso por el Deportivo Saprissa, donde se consolidó como el entrenador más ganador en la historia de la institución, tras conquistar seis títulos nacionales y dejar su nombre marcado en la etapa más reciente del club tibaseño.