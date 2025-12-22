Marquense ya lo sabe: la decisión de último momento que tomó Diego Vázquez sobre volver a dirigir en Honduras

Olancho FC ha sido muy protagonista en el fútbol de Honduras, ya está eliminado del camino al título y todo indica que se vienen cambios para 2026.

Uno de ellos es en el banquillo, Reynaldo Tilguath no seguirá en su cargo de entrenador y han comenzado a sonar nombres como Diego Vázquez y Jhon Jairo López.

El presidente del equipo, Samuel García, confirmó que “Con Diego hemos tenido pláticas”. Lo que hace el interés real para que el DT vuelva a dirigir en Honduras.

Sin embargo, el periodista Álvaro de la Rocha le ha dado un giro al caso y ha comentado la decisión que ha tomado Vázquez.

La decisión que tomó Diego Vázquez con volver a dirigir en Honduras

“La última propuesta de Olancho FC no llenó las expectativas del entrenador y su cuerpo técnico. Pláticas totalmente paralizada. Ambas partes se han alejado en la negociación”, informó.

Todo indica que Vázquez va a respetar su contrato con el Marquense de Guatemala, con quienes ya comenzó los trabajos de preparación para el próximo año.

Todo indica por ahora que Diego no volverá por ahora a Honduras, recordemos que ha ganado 6 torneos con Motagua y es el único club que ha dirigido en el país centroamericano.

