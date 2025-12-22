Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Marquense ya lo sabe: la decisión de último momento que tomó Diego Vázquez sobre volver a dirigir en Honduras

Diego Vázquez ha tomado una decisión de última hora con la oferta que tiene que para dirigir en Honduras. No sería con Motagua.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Diego Vázquez tiene la posibilidad de volver a dirigir en Honduras.
Diego Vázquez tiene la posibilidad de volver a dirigir en Honduras.

Olancho FC ha sido muy protagonista en el fútbol de Honduras, ya está eliminado del camino al título y todo indica que se vienen cambios para 2026.

Uno de ellos es en el banquillo, Reynaldo Tilguath no seguirá en su cargo de entrenador y han comenzado a sonar nombres como Diego Vázquez y Jhon Jairo López.

Viene de ser bicampeón con Plaza Amador de Panamá y cierra su fichaje por equipo de Honduras: “Acordó todo”

ver también

Viene de ser bicampeón con Plaza Amador de Panamá y cierra su fichaje por equipo de Honduras: “Acordó todo”

El presidente del equipo, Samuel García, confirmó que “Con Diego hemos tenido pláticas”. Lo que hace el interés real para que el DT vuelva a dirigir en Honduras.

Sin embargo, el periodista Álvaro de la Rocha le ha dado un giro al caso y ha comentado la decisión que ha tomado Vázquez.

La decisión que tomó Diego Vázquez con volver a dirigir en Honduras

“La última propuesta de Olancho FC no llenó las expectativas del entrenador y su cuerpo técnico. Pláticas totalmente paralizada. Ambas partes se han alejado en la negociación”, informó.

Todo indica que Vázquez va a respetar su contrato con el Marquense de Guatemala, con quienes ya comenzó los trabajos de preparación para el próximo año.

Publicidad
Fuera de Motagua: la primera víctima de la barrida de Javier López y el fichaje que se confirma

ver también

Fuera de Motagua: la primera víctima de la barrida de Javier López y el fichaje que se confirma

Todo indica por ahora que Diego no volverá por ahora a Honduras, recordemos que ha ganado 6 torneos con Motagua y es el único club que ha dirigido en el país centroamericano.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Viene de ser bicampeón con Plaza Amador de Panamá y cierra su fichaje por equipo de Honduras: “Acordó todo”
Honduras

Viene de ser bicampeón con Plaza Amador de Panamá y cierra su fichaje por equipo de Honduras: “Acordó todo”

Fuera de Motagua: la primera víctima de la barrida de Javier López y el fichaje que se confirma
Honduras

Fuera de Motagua: la primera víctima de la barrida de Javier López y el fichaje que se confirma

Pedro Troglio solo ocupó seis palabras para sacudir a todo Olimpia con lo que nadie vio venir
Honduras

Pedro Troglio solo ocupó seis palabras para sacudir a todo Olimpia con lo que nadie vio venir

No solo lo quiere Comunicaciones: Diego Campos recibe la oferta para jugar en otro grande de Costa Rica
Liga Deportiva Alajuelense

No solo lo quiere Comunicaciones: Diego Campos recibe la oferta para jugar en otro grande de Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo