Debutó con 15 años, Saprissa se lo robó a un rival directo y ahora Hernán Medford apuesta fuerte por él: “Es un jugadorazo”

El juvenil deja buenas sensaciones en Saprissa y Hernán Medford lo perfila como una apuesta sorpresiva para ir por la estrella 41.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

La nueva joya de Hernán Medford.
En su regreso a la dirección técnica del Deportivo Saprissa, Hernán Medford decidió mirar a la cantera para afrontar la ida de los cuartos de final del Torneo de Copa ante Carmelita.

La apuesta le salió perfecta: los morados firmaron un contundente 6-0, en un partido cómodo que sirvió para sumar confianza y, sobre todo, para darle rodaje a varios jóvenes que vienen pidiendo pista.

Las promesas de Hernán Medford

En defensa tuvo participación un solvente Julián González, zaguero/lateral zurdo y de 21 años, que hizo dupla con Alberth Barahona (20), quien ya acumula bastante rodaje en primera.

En la mediacancha jugó Mathías Elizondo, un ágil volante de 18 años y 1,68 metros que dejó pinceladas interesantes, mientras que también vieron minutos el delantero Juan Pablo Hidalgo y el extremo Derek Woodly. Pero en los últimos 18 minutos apareció un nombre que muchos aficionados todavía no tenían en el radar: Denilson Ampie.

Denilson Ampie dejó buenas impresiones ante Carmelita (Instagram).

El cachorro morado tuvo poco tiempo en cancha, pero le alcanzó para dejar buenas sensaciones entre los aficionados tibaseños. Este viernes, en el programa Seguimos, el periodista Kevin Jiménez fue directo al grano al referirse al joven atacante: “Es un jugadorazo”.

¿Quién es Denilson Ampie?

Denilson Ampie nació el 1° de agosto de 2007 en Palmira, cantón de Carrillo, Guanacaste. Sus primeros pasos los dio cerca de su tierra natal, en la AD Guanacasteca, donde debutó en primera división con apenas 15 años y 8 meses.

Denilson Ampie debutó en la ADG con solo 15 años (Instagram).

Aquel estreno prematuro se produjo en abril de 2023, cuando los pamperos vencieron 2-1 a Pérez Zeledón bajo la conducción de Horacio Esquivel, y el potencial que mostró Ampie en sus primeros roces como profesional no pasó desapercibido en Tibás.

En diciembre de ese mismo año Saprissa oficializó su fichaje para integrarlo al proceso Sub-21 con proyección al primer equipo. Todo indica que 2026 puede ser el año de su irrupción: Medford lo tiene en el radar como una de las promesas que pueden empujar al club hacia la estrella 41.

El propio “Pelícano” ya lo dejó claro en su presentación tras la salida de Vladimir Quesada: “Soy un entrenador al que siempre le han gustado los jóvenes. Saprissa siempre tiene que sacar jóvenes y hoy se están produciendo buenos jóvenes”.

