Michael Amir Murillo concretó finalmente su salida del Olympique Marsella después de un polémico cruce con su entrenador, Roberto De Zerbi. De un momento a otro, el DT italiano se mostró muy disconforme con el lateral panameño y se marchó en pocas horas.

El futbolista que representa a la Selección de Panamá se convirtió en nuevo jugador del Besiktas. Llega a cambio de una cifra cercana a los seis millones de euros. El canalero se encuentra a la espera de realizar la revisión médica y la posterior firma de contrato.

Murillo tenía contrato vigente con el equipo francés hasta junio de 2028. Sin embargo, no tuvo otra alternativa que marcharse debido a un conflicto con el entrenador, quien volvió a pegarle al lateral a pesar de que ya abandonó Marsella.

De Zerbi no suelta a Murillo y vuelve a castigarlo en plena conferencia de prensa

“Como entrenador tengo la obligación de tener jugadores con hambre. Me avergüenzo de partidos como el de Brujas. Desde diciembre le faltan ganas. Si se va, afectará al club“, apuntó De Zerbi este viernes en conferencia de prensa.

De todas maneras, el DT del conjunto de la Ligue 1 aseguró que cuenta con las suficientes variantes en la posición de Murillo: “Pavard, Weah y Timber pueden jugar en esa posición de lateral derecho. Es mejor ser pocos y tener hambre que muchos y mediocres“.

El otro que habló de la salida de Murillo fue Timothy Weah, quien confesó que le afecta la partida de panameño: “Tenemos una relación especial. Jugó con mi primo en Nueva York. Conozco a su familia. Su partida me afecta un poco. Es una decisión del entrenador y el cuerpo técnico. Le deseo todo lo mejor para el futuro”.

