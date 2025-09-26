Concacaf lo estaba esperando: Olimpia está a punto de confirmar la noticia que pone de rodillas a toda Centroamérica

Olimpia ha dado un gran paso a las semifinales de la Copa Centroamericana luego de vencer de visitante 1-2 al Cartaginés de Costa Rica.

El León, que por fin avanzó de la fase de grupos, tras las dos ediciones pasada sin hacerlo está a 90 minutos de las semifinales del torneo.

ver también Toda Honduras en vilo: Olimpia recibe duro golpe a pesar de la victoria contra Cartaginés en la Copa Centroamericana

Y no solo es, también puede conseguir un logro que se le ha complicado en el último tiempo a pesar de ser uno de los más grandes de Centroamérica.

Publicidad

Publicidad

¿Qué es lo que Olimpia está a punto de confirmar a Concacaf?

PuesOlimpia no solo está a nada de meterse a semifinales de la Copa Centroamericana, si no que también se encuentra a 90 minutos de regresar a la Concachampions por primera vez desde 2023.

Concacaf ha extrañado el nombre del León en esta competición, pero todo está en sus manos para volver el próximo jueves 02 de octubre.

Publicidad

La última vez que Olimpia participó de la Concachampions fue bajo la dirección técnica fue bajo el mando de Pedro Troglio, y el recuerdo no es tan bonito que se diga.

Publicidad

ver también “No vamos a cometer ese error”: Eduardo Espinel deja claro el tema que más preocupa a Honduras y lo que dijo de Cartaginés

Fue la vez que derrotaron 4-1 en casa al Atlas de Guadalajara y luego en Jalisco fueron a caer 4-0, una caída que dolió mucho a los olimpistas que desde entonces no son parte del torneo.

Publicidad

Eduardo Espinel espera seguir haciendo historia con el club y darle el lugar que merece en Concacaf. Por ejemplo los dos torneos pasados no fue Olimpia, pero ahora no irá Saprissa que se quedó en la fase de grupos.

La última vez que Olimpia participó de la Concacachampions fue en 2023 contra el Atlas de México.

Publicidad