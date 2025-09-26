Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Concacaf

Concacaf lo estaba esperando: Olimpia está a punto de confirmar la noticia que pone de rodillas a toda Centroamérica

Un gigante dormido está a punto de volver a una de las competiciones de la cual se ha ausentado desde 2023.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Olimpia está a nada de confirmar su regreso a un torneo del que no va desde 2023.
Olimpia está a nada de confirmar su regreso a un torneo del que no va desde 2023.

Olimpia ha dado un gran paso a las semifinales de la Copa Centroamericana luego de vencer de visitante 1-2 al Cartaginés de Costa Rica.

El León, que por fin avanzó de la fase de grupos, tras las dos ediciones pasada sin hacerlo está a 90 minutos de las semifinales del torneo.

Toda Honduras en vilo: Olimpia recibe duro golpe a pesar de la victoria contra Cartaginés en la Copa Centroamericana

ver también

Toda Honduras en vilo: Olimpia recibe duro golpe a pesar de la victoria contra Cartaginés en la Copa Centroamericana

Y no solo es, también puede conseguir un logro que se le ha complicado en el último tiempo a pesar de ser uno de los más grandes de Centroamérica.

Publicidad

¿Qué es lo que Olimpia está a punto de confirmar a Concacaf?

PuesOlimpia no solo está a nada de meterse a semifinales de la Copa Centroamericana, si no que también se encuentra a 90 minutos de regresar a la Concachampions por primera vez desde 2023.

Concacaf ha extrañado el nombre del León en esta competición, pero todo está en sus manos para volver el próximo jueves 02 de octubre.

Publicidad

La última vez que Olimpia participó de la Concachampions fue bajo la dirección técnica fue bajo el mando de Pedro Troglio, y el recuerdo no es tan bonito que se diga.

“No vamos a cometer ese error”: Eduardo Espinel deja claro el tema que más preocupa a Honduras y lo que dijo de Cartaginés

ver también

“No vamos a cometer ese error”: Eduardo Espinel deja claro el tema que más preocupa a Honduras y lo que dijo de Cartaginés

Fue la vez que derrotaron 4-1 en casa al Atlas de Guadalajara y luego en Jalisco fueron a caer 4-0, una caída que dolió mucho a los olimpistas que desde entonces no son parte del torneo.

Publicidad

Eduardo Espinel espera seguir haciendo historia con el club y darle el lugar que merece en Concacaf. Por ejemplo los dos torneos pasados no fue Olimpia, pero ahora no irá Saprissa que se quedó en la fase de grupos.

La última vez que Olimpia participó de la Concacachampions fue en 2023 contra el Atlas de México.

La última vez que Olimpia participó de la Concacachampions fue en 2023 contra el Atlas de México.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Nathan Ordaz en LAFC vs. Inter Miami de Messi: toda la información del partido.
El Salvador

Nathan Ordaz en LAFC vs. Inter Miami de Messi: toda la información del partido.

Carrasquilla en Pumas vs. Vancouver Whitecaps: a qué hora y dónde ver la Copa de Campeones Concacaf 2025
Panama

Carrasquilla en Pumas vs. Vancouver Whitecaps: a qué hora y dónde ver la Copa de Campeones Concacaf 2025

De Messi al Bolillo Gómez: el mensaje de Nathan Ordaz que pone por las nubes a El Salvador
El Salvador

De Messi al Bolillo Gómez: el mensaje de Nathan Ordaz que pone por las nubes a El Salvador

Piojo Herrera borró a dos futbolistas de La Sele
Costa Rica

Piojo Herrera borró a dos futbolistas de La Sele

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo