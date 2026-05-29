El álbum virtual de PANINI del Mundial 2026 está disponible para todos los usuarios en la región de Centroamérica.

Como es habitual en cada Copa del Mundo, el álbum de cromos de PANINI está disponible para todos los aficionados. En esta edición del Mundial 2026, la empresa italiana también lanzó el álbum virtual, con el cual se puede jugar a través de la aplicación o su sitio web.

¿Cómo descargar el álbum virtual del Mundial 2026 de PANINI?

ver también Guía del Mundial 2026: formato, grupos, fechas, cómo verlo y transmisión en vivo

Para descargar la aplicación del álbum virtual, los usuarios deberán buscar, en el App Store si es para iOS o en Google Play si es para Android, la aplicación llamada “FIFA Panini Collection” o “FIFA World Cup 2026 Virtual Album“. Una vez descargada, deberán registrarse para comenzar a jugar. Recuerda que el desarrollador sea PANINI para evitar aplicaciones falsas. Está disponible para toda Centroamérica.

La aplicación regala dos sobres por día con cinco cromos cada uno, ya que la versión virtual necesita de menos cromos para completarse. Además, si vinculas tu cuenta de PANINI con la de la FIFA obtendrás dos adicionales por única vez, teniendo también la posibilidad de abrir cuatro por día como muestra la imagen.

A estos dos sobres por día que entrega la aplicación, se pueden obtener más de forma GRATUITA a través de códigos promocionales que fueron compartidos públicamente. Éstos están disponibles para todos los usuarios, quienes podrán canjearlos por una única ocasión.

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¿Cómo obtener sobres GRATIS del álbum virtual de PANINI?

En primer lugar, hay que dirigirse a la zona de código promocional. Allí, la aplicación solicitará el código para canjearlo. Una vez ingresado, aparecerá el sobre gratuito en la parte de “Abrir los sobres“. Estos son algunos de los códigos ya publicados:

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

PLAYWC26NOW

COKEPANINI26

PANINIFWC26

ALLTHEFEELS26

FEELITALL26

MAILWC26GIFT

COKEFWC26

WC26PANIAPP

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Otra manera de obtenerlos por única vez es ingresando a través de la página web de Coca-Cola, la cual otorga dos sobres extras. Además, si coleccionas el álbum físico, podrás ver que en algunos sobres aparecen códigos para canjear. Estos solo podrán ser utilizados por un solo usuario.

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Los códigos que aparecen en los sobres físicos.

En resumen

La empresa PANINI lanzó el álbum virtual del Mundial 2026 mediante la aplicación FIFA Panini Collection .

lanzó el álbum virtual del Mundial 2026 mediante la aplicación . La aplicación regala dos sobres diarios con cinco cromos cada uno a los usuarios registrados.

diarios con cinco cromos cada uno a los usuarios registrados. Los coleccionistas pueden obtener sobres gratis ingresando códigos promocionales o desde la web de Coca-Cola.

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