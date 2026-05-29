“Ha habido contactos”: Thomas Christiansen da pistas de su futuro antes de disputar con Panamá el Mundial 2026

La cuenta regresiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó para la Selección de Panamá. Con el camino definido hacia la máxima cita del fútbol, el equipo dirigido por Thomas Christiansen trabaja con la ilusión de protagonizar una actuación histórica. Sin embargo, mientras el combinado canalero se enfoca en la preparación mundialista, el futuro de su entrenador continúa generando interrogantes.

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El estratega hispano-danés se ha convertido en una de las figuras más importantes del crecimiento reciente del fútbol panameño. Su trabajo no ha pasado desapercibido y, como consecuencia, varios clubes y proyectos internacionales han puesto sus ojos en él. Aun así, Christiansen asegura que su atención está puesta exclusivamente en el reto que representa el Mundial.

Christiansen revela a Diario AS que ha recibido ofertas de MLS, Liga MX y España

En una entrevista concedida a Diario AS, el seleccionador confirmó que ha recibido propuestas procedentes de diferentes ligas. “Yo nunca cierro puertas y la verdad es que en estos tiempos ha habido contactos. En México, en Estados Unidos desde la MLS… Pero eso son cosas que lleva mi agente. Yo no pienso en nada. Solo en Panamá y el Mundial. Después, ya veremos”, afirmó el técnico, dejando claro que cualquier decisión sobre su futuro quedará para más adelante.

Pero las opciones no terminan ahí. El entrenador también reveló que desde España han mostrado interés por conocer su situación contractual. “También (ofertas de España), sí. Si me dices hace seis años, pues nadie en España me conocía como técnico. Ahora la verdad es que ha habido contactos, gente que ya pregunta por mi situación. Por si estaría dispuesto. Pero la contestación es la misma. Mi agente es el único que sabe realmente qué equipos hay ahí. Pero yo solo quiero estar tranquilo y enfocado”, explicó.

Los elogios y el interés internacional son consecuencia directa de los resultados obtenidos desde su llegada al banquillo panameño. Bajo su conducción, la selección encontró una identidad de juego definida y logró competir de tú a tú con las principales potencias de la región. Además, alcanzó finales de Copa Oro, de la Liga de Naciones de Concacaf y consiguió hitos históricos como la clasificación a una fase decisiva de la Copa América.

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Aunque la eliminación en la ruta hacia Catar 2022 sigue siendo una asignatura pendiente, el balance de la era Christiansen es ampliamente positivo. Hoy, Panamá se presenta como una selección respetada en el área y capaz de sentarse en la misma mesa que México y Estados Unidos. Mientras las ofertas continúan llegando, el técnico mantiene una sola prioridad: liderar a la Marea Roja en el desafío más importante de su historia reciente, el Mundial 2026.

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