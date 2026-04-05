¡Por culpa de Luis Palma! En Celtic sentencian a tres futbolistas y Honduras queda impactada: “No pueden”

Luis Palma sigue viviendo un momento dulce en su temporada de revancha, no solo con el Lech Poznań, sino también con la selección de Honduras, de donde viene de marcar uno de los goles del empate 2-2 en el debut de José Francisco Molina como entrenador de la Bicolor.

Volviendo a su club,Palma jugó poco este fin de semana debido al viaje que realizó de España a Polonia, por lo que decidieron darle descanso, pero siempre con la mirada puesta en el título de la Primera División polaca.

ver también Mientras Dereck Moncada cuesta 1,6 millones de dólares como figura en Colombia, este es el precio de Keyrol Figueroa en Liverpool

Lo que nadie esperaba es que desde el Celtic, dueño de la ficha de Palma Oseguera, llegaran noticias sobre el gran nivel que está demostrando. Esto afecta a tres jugadores de la plantilla actual de “The Bhoys”.

El buen nivel de Luis Palma expone a tres jugadores de Celtic

Celtic Xtra y The Celtic Star, dos páginas dedicadas a dar noticias sobre el club, han hablado en dos artículos distintos de lo bien que lo está haciendo Luis Palma en comparación con Yang Hyun-jun, Michel-Ange Balikwisha y Sebastián Tounette, los tres atacantes actuales del equipo.

La comparación es sorprendente. La temporada pasada, Luis Palma registró 10 goles y 10 asistencias, sumando un total de 20 contribuciones directas. Esto contrasta con lo que está haciendo el tridente actual.

Los tres jugadores mencionados solo han logrado 18 contribuciones en total, una cifra que refleja claramente la falta de peligro ofensivo del equipo.

Publicidad

Publicidad

Peor aún, cuando encontramos que en esta temporada Palma ya lleva 7 goles y 8 asistencias, un total de 15 aportaciones, lo que deja mal parado al tridente del Celtic.

ver también ¿Olimpia o Motagua? La respuesta de los hijos de Boniek García que toda Honduras quería saber

Celtic Xtra tituló sobre el hondureño: “Los tres atacantes del Celtic no pueden igualar lo que hizo Luis Palma por sí solo”, mientras que The Celtic Star fue más duro: “Luis Palma parece una superestrella comparado con Balikwisha y Mvuka”.

Publicidad

Ya dentro del club saben lo que Palma les puede dar, y podrían traerlo de vuelta. Además, Brendan Rodgers, técnico que limitó la actividad de Palma en el Celtic, ya no está. Veremos qué pasa, pero el gran nivel del catracho en Polonia ha sido la causa de que en Escocia se critique a tres futbolistas al mismo tiempo.

Publicidad

Diarios del Celtic ponen a Luis Palma por encima del tridente en ataque actual del club. Captura: CelticXtra