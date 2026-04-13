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Celtic recibe mensaje directo por Luis Palma y con tres palabras sentencian su futuro

Luis Palma dio una última gran exhibición, marcando gol y dando asistencia para mantener al Lech Poznań en la cima.

José Rodas

Por José Rodas

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Luis Palma sigue dando de qué hablar por sus actuaciones en Polonia.
Luis Palma sigue dando de qué hablar por sus actuaciones en Polonia.

Luis Enrique Palma Oseguera (26 años) sigue brillando con luz propia en el Lech Poznań de Polonia. En el último partido, marcó un gol y repartió una asistencia para un vibrante empate 3-3.

Hasta el momento, ha participado en 17 goles (ocho goles y nueve asistencias) en 41 partidos con el equipo polaco, lo cual no pasa desapercibido en Escocia, ya que el Celtic es el dueño de su fichaje.

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Diarios del país británico han destacado la participación del catracho y han enviado un mensaje directo al club:Celtic no puede ignorar” la exhibición de Palma Oseguera.

Su actuación obtuvo reconocimiento inmediato a nivel internacional, ya que la Federación Hondureña de Fútbol tuiteó sobre el desempeño del atacante del Celtic en la plataforma de redes sociales X.

Luis Palma se destaca y piden su regreso al Celtic

El extremo de 26 años ya ha saboreado la gloria en Escocia y Grecia con el Celtic y el Olympiacos, y está firmemente en la lucha por añadir otra medalla de campeón a su palmarés, ya que es primero con el Lech Poznań en Polonia.

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“Quiero tener una segunda oportunidad. Tengo contrato con ellos, sigo siendo parte del club y si me dicen que tengo que volver, lo haré de la mejor manera posible”, ha dicho Palma en recientes entrevistas.

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Lech Poznań quiere ejecutar la opción de compra que tiene sobre el hondureño, pero el precio parece ser muy elevado. El Celtic pide más de cuatro millones de euros.

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