Celtic recibe mensaje directo por Luis Palma y con tres palabras sentencian su futuro

Luis Enrique Palma Oseguera (26 años) sigue brillando con luz propia en el Lech Poznań de Polonia. En el último partido, marcó un gol y repartió una asistencia para un vibrante empate 3-3.

Hasta el momento, ha participado en 17 goles (ocho goles y nueve asistencias) en 41 partidos con el equipo polaco, lo cual no pasa desapercibido en Escocia, ya que el Celtic es el dueño de su fichaje.

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Diarios del país británico han destacado la participación del catracho y han enviado un mensaje directo al club: “Celtic no puede ignorar” la exhibición de Palma Oseguera.

Su actuación obtuvo reconocimiento inmediato a nivel internacional, ya que la Federación Hondureña de Fútbol tuiteó sobre el desempeño del atacante del Celtic en la plataforma de redes sociales X.

Luis Palma se destaca y piden su regreso al Celtic

El extremo de 26 años ya ha saboreado la gloria en Escocia y Grecia con el Celtic y el Olympiacos, y está firmemente en la lucha por añadir otra medalla de campeón a su palmarés, ya que es primero con el Lech Poznań en Polonia.

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“Quiero tener una segunda oportunidad. Tengo contrato con ellos, sigo siendo parte del club y si me dicen que tengo que volver, lo haré de la mejor manera posible”, ha dicho Palma en recientes entrevistas.

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Lech Poznań quiere ejecutar la opción de compra que tiene sobre el hondureño, pero el precio parece ser muy elevado. El Celtic pide más de cuatro millones de euros.

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