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Siguen los fichajes: Alianza cierra otro refuerzo procedente de Boca Juniors

Los elefantes blancos siguen sumando elementos para la temporada.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Los paquidermos están a mando de argentinos
© AlianzaLos paquidermos están a mando de argentinos

La directiva de Alianza continúa acelerando la construcción de su nuevo proyecto deportivo para el Torneo Apertura 2026, y no solo lo hace con fichajes dentro del terreno de juego. El conjunto albo también fortalece su estructura técnica con la incorporación de profesionales de experiencia internacional que acompañarán al entrenador argentino Roberto “Tito” Pompei en su desafío de devolver al equipo a la pelea por los títulos.

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Tras confirmar la llegada de Pompei, procedente de las divisiones inferiores de Boca Juniors, la institución capitalina anunció que el estratega no llegará solo. A su lado estará el argentino Martín Andrizzi, quien asumirá el cargo de asistente técnico dentro del renovado cuerpo técnico que buscará cambiar la imagen mostrada por el club durante el Clausura 2026 de El Salvador.

El perfil de Martín Andrizzi, nuevo asistente técnico de Alianza

Con 49 años, Andrizzi arriba al fútbol salvadoreño respaldado por una amplia trayectoria tanto como futbolista profesional como en labores formativas. Su experiencia más reciente la desarrolló en las categorías inferiores de Boca Juniors, donde trabajó desde principios de 2024 participando en la formación de nuevos talentos dentro de una de las instituciones más prestigiosas de Sudamérica.

Durante su etapa como jugador, el argentino construyó una extensa carrera defendiendo los colores de clubes como Boca Juniors, Lanús, Arsenal de Sarandí, Banfield, Belgrano, Unión de Santa Fe, Dorados de México y Deportivo Quito, entre otros. Su recorrido internacional le permitió adquirir conocimientos que ahora trasladará a los banquillos como parte del proyecto albo.

Los logros deportivos también forman parte de su currículum. Como volante por izquierda conquistó un título de liga con Boca Juniors en el año 2000, dos campeonatos ecuatorianos con Deportivo Quito en 2008 y 2009, además de una Copa Sudamericana con Arsenal en 2007. También participó en históricos ascensos del fútbol argentino, destacando el conseguido con Belgrano en 2011 frente a River Plate.

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La llegada de Martín Andrizzi refuerza la apuesta de Alianza por rodear a Pompei de un equipo de trabajo con experiencia y conocimiento internacional. Mientras tanto, la institución sigue moviéndose con fuerza en el mercado, donde ya confirmó los fichajes de Matías Mier, Bryan Tamacas, Nelson Rodríguez, Danilo Joya, William Flores, Jairo Soriano y Jafet Soriano, en busca de recuperar el protagonismo y volver a luchar por la gloria en el fútbol salvadoreño.

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