Honduras los borra por este motivo y quedan advertidos para el partido ante Costa Rica en las Eliminatorias de Concacaf

Llegó la hora cero para la selección de Honduras en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. Reinaldo Rueda ha tomado una decisión para el juego ante Nicaragua.

La Bicolor espera sacar tres puntos vitales para ir logrando la clasificación, pero esto viene acompañado de que cierta cantidad de jugadores han sido borrados por el DT colombiano.

A solo minutos del arranque del partido ante Nicaragua, Reinaldo Rueda decidió dejar 6 futbolistas fuera de la convocatoria.

Honduras confirma su 11 titular; Rueda borra 6 jugadores

Los elegidos por Reinaldo Rueda son: Edrick Menjivar, Andy Najar, Getsel Montes, Luis Vega, Joseph Rosales; Deiby Flores, Kervin Arriaga, Alexy Vega, Luis Palma; Romell Quioto y Jorge Benguché.

Rueda sorprende a muchos con la suplencia de Jorge Álvarez que podría entrar como revulsivo y perdió el puesto ante el Alexy Vega.

A la convocatoria del banquillo de suplentes no ingresaron 6 futbolistas y que esto genera mucho ruido para lo que viene ante Costa Rica.

Marcelo Santos (Motagua), Edson Palacios (Real España), Raúl García (UPNFM), Denis Meléndez, José Mario Pinto (Olimpia), Erick Puerto (Platense) fueron dejados de lado por Rueda para el partido contra Nicaragua.

Estos jugadores que quedaron fuera fue por decisión de Reinaldo Rueda, ya que debe cumplir solo con una lista de 23 y los descartes que Concacaf tiene en su reglamento.

El próximo juego de Honduras es ante Costa Rica. Será el martes 18 de noviembre a las 7:00 de la noche en el estadio de San José.

