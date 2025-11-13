Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Honduras los borra por este motivo y quedan advertidos para el partido ante Costa Rica en las Eliminatorias de Concacaf

Reinaldo Rueda ha tomado una decisión y apartó 6 jugadores para el encuentro de este jueves ante Nicaragua.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Honduras los borró y quedan advertidos para el partido ante Costa Rica.
Honduras los borró y quedan advertidos para el partido ante Costa Rica.

Llegó la hora cero para la selección de Honduras en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. Reinaldo Rueda ha tomado una decisión para el juego ante Nicaragua.

La Bicolor espera sacar tres puntos vitales para ir logrando la clasificación, pero esto viene acompañado de que cierta cantidad de jugadores han sido borrados por el DT colombiano.

Mientras Costa Rica se juega todo al Mundial 2026, Jeaustin Campos recibe una de las peores noticias en Honduras

ver también

Mientras Costa Rica se juega todo al Mundial 2026, Jeaustin Campos recibe una de las peores noticias en Honduras

A solo minutos del arranque del partido ante Nicaragua, Reinaldo Rueda decidió dejar 6 futbolistas fuera de la convocatoria.

Honduras confirma su 11 titular; Rueda borra 6 jugadores

Los elegidos por Reinaldo Rueda son: Edrick Menjivar, Andy Najar, Getsel Montes, Luis Vega, Joseph Rosales; Deiby Flores, Kervin Arriaga, Alexy Vega, Luis Palma; Romell Quioto y Jorge Benguché.

Rueda sorprende a muchos con la suplencia de Jorge Álvarez que podría entrar como revulsivo y perdió el puesto ante el Alexy Vega.

A la convocatoria del banquillo de suplentes no ingresaron 6 futbolistas y que esto genera mucho ruido para lo que viene ante Costa Rica.

Publicidad

Marcelo Santos (Motagua), Edson Palacios (Real España), Raúl García (UPNFM), Denis Meléndez, José Mario Pinto (Olimpia), Erick Puerto (Platense) fueron dejados de lado por Rueda para el partido contra Nicaragua.

Concacaf notifica la sentencia que Nicaragua no quería escuchar y Honduras da el gran paso al Mundial 2026

ver también

Concacaf notifica la sentencia que Nicaragua no quería escuchar y Honduras da el gran paso al Mundial 2026

Estos jugadores que quedaron fuera fue por decisión de Reinaldo Rueda, ya que debe cumplir solo con una lista de 23 y los descartes que Concacaf tiene en su reglamento.

Publicidad

El próximo juego de Honduras es ante Costa Rica. Será el martes 18 de noviembre a las 7:00 de la noche en el estadio de San José.

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Guatemala vs. Panamá: EN VIVO y GRATIS el partido más caliente de las Eliminatorias al Mundial 2026
Concacaf

Guatemala vs. Panamá: EN VIVO y GRATIS el partido más caliente de las Eliminatorias al Mundial 2026

Alajuelense golpea a Honduras y la pone de rodillas ante Costa Rica
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense golpea a Honduras y la pone de rodillas ante Costa Rica

En manos de Reinaldo Rueda: el cambio de último momento que pone en alerta a Honduras
Honduras

En manos de Reinaldo Rueda: el cambio de último momento que pone en alerta a Honduras

FIFA hace oficial duro golpe contra Panamá y Guatemala
Concacaf

FIFA hace oficial duro golpe contra Panamá y Guatemala

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo