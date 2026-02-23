“Un gran proyecto”: DT de Dereck Moncada responde lo que todos querían saber en Honduras

Dereck Moncada suma ya cinco goles en siete partidos con el Inter de Bogotá en la primera división de Colombia. El hondureño se roba los focos en el fútbol sudamericano con apenas 18 años.

El entrenador Ricardo Valiño brindó una entrevista al medio Win Sports en la que llenó de halagos al joven futbolista a quien considero un talento completo con un futuro prometedor.

Valiño recordó que Dereck Moncada llegó al club apenas cuatro días después de haberse coronado bicampeón en el fútbol de Honduras con el Olimpia de Eduardo Espinel.

“Nosotros sabíamos que Dereck Moncada es un talento, debutó a una edad temprana con la selección absoluta. Dereck llegó el 10 de enero porque el 6 estaba jugando la final con el equipo que estaba”, comenzó diciendo Valiño.

Los atributos de Dereck

Eso sí, el estratega argentino consideró que el habilidoso jugador hondureño debe mejorar en los aspectos tácticos del juego para no ser predecible a sus rivales.

“Dereck es un futbolista completo, le pega bien con la derecha, izquierda, tiene buen juego aéreo, tiene aceleración, es generoso en los regresos. Tiene que seguir trabajando en los aspectos tácticos del juego para terminar de formarse”

Valiño fue claro al asegurar que el pasar del fútbol de Honduras al de Colombia le ayudará al catracho a terminarse de formarse.

“El salto de la liga a hondureña a una liga más competitiva como la colombiana lo va a terminar de formar para ser un gran proyecto”, cerró.

