Julián Martínez sorprende a toda Honduras con la decisión que quiere tomar con el equipo de Vinicius JR

Julián Martínez no la pasa nada bien en la primera división de Portugal. El hondureño pasó de jugar a ser relegado por su entrenador.

Recordemos que Julián se había ausentado por una lesión y tras su regreso había sido titular en cuatro juegos consecutivos hasta que de golpe fue enviado al banquillo.

La decisión que medita Julián Martínez

Esta situación tendría muy molesto al defensor y según diario Diez, su entorno medita un cambio de aires por la falta de continuidad.

Las opciones abiertas por ahora son alguna liga exótica o la MLS, que no ha comenzado la temporada y puede fichar jugadores hasta su inicio.

Julián Martínez venía siendo uno de los mejores del Alverca, pero su entrenador ha decidido enviarlo al banquillo y esto no ha gustado.

El equipo del que Vinicius es dueño, marcha en la décima posición con 24 puntos y busca meterse a pelea por puestos europeos. Eso sí, el principal objetivo es mantener la categoría.

