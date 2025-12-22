Real España vs. Motagua: ¿a qué hora y cómo ver el partido que puede sellar la clasificación de Olimpia a la Gran Final?

La Triangular del Grupo A puede tener una definición anticipada. Mientras Olimpia lidera con ventaja, Real España y Motagua se cruzan en un partido que puede ser determinante: si la Máquina no gana, el León asegurará su clasificación a la Gran Final. Un cruce que genera expectativa por el efecto directo que tendrá sobre el desenlace del grupo.

Además, hubo una modificación importante en el calendario: el encuentro no se jugará el 24 de diciembre, como estaba previsto inicialmente. La reprogramación ya está confirmada y cambia el día del partido para quienes tenían la fecha marcada.

¿Cuándo y dónde se juega Real España vs. Motagua?

Día: martes 23 de diciembre de 2025

martes 23 de diciembre de 2025 Hora: 7:00 p.m. (hora de Honduras)

7:00 p.m. (hora de Honduras) Estadio: Estadio Morazán, San Pedro Sula

Estadio Morazán, San Pedro Sula Torneo: Jornada de Triangulares – Grupo A, Liga Nacional de Honduras (Apertura 2025)

Es el último partido de Real España antes de visitar a Olimpia en Tegucigalpa en el cierre del grupo, y puede convertir ese duelo en una semifinal anticipada o dejar al León ya clasificado antes de que ruede el balón el próximo sábado 27 de diciembre en el Nacional.

¿Cómo ver EN VIVO el partido Real España vs. Motagua?

El encuentro por la jornada 5 del Grupo A entre Real España y Motagua se verá en vivo a través de Deportes TVC.

¿Cómo llega Real España al partido que lo puede meter de lleno en la pelea?

El equipo de Jeaustin Campos llega con 3 puntos y la obligación de ganar para seguir con vida. El panorama es sencillo para la Máquina:

Si gana, acumulará 6 puntos y el partido contra Olimpia en Tegucigalpa se convertirá prácticamente en una semifinal directa por el boleto a la Gran Final.



Si empata o pierde, quedará sin chances matemáticas de alcanzar al León (que ya suma 7) y, por lo tanto, Olimpia se clasificará automáticamente a la Gran Final.

En términos anímicos, el equipo sampedrano viene de un rendimiento irregular en la triangular (caída 1-0 ante Olimpia y goleada 3-0 a Motagua), pero todavía depende de sí mismo para llegar al último juego con opciones reales. Necesita mostrar la versión sólida que ya supo tener en el torneo y, sobre todo, evitar cualquier tropiezo en casa que termine sellando la fiesta de Olimpia.

¿Cómo llega Motagua y qué se juega realmente?

El equipo de Javier López afronta este encuentro ya eliminado, con apenas 1 punto y sin posibilidades de alcanzar al líder. Su papel en el cierre del Grupo A será el de juez incómodo: no puede llegar a la Gran Final, pero sí arruinarle el camino a Real España y asegurarle la clasificación de Olimpia si logra sacarle puntos a la Máquina.

Para el Ciclón Azul, el partido es una cuestión de orgullo y de cierre digno de la Triangular tras haber sido goleado 3-0 por Real España y sumado una derrota 2-0 y un empate 1-1 con Olimpia.

Tabla de posiciones del Grupo A