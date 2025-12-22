Es tendencia:
Honduras

No solo perdió la 41: Saprissa recibe la noticia desde Honduras que puede darle un duro golpe ante los ojos de Centroamérica

No solo haber perdido la final contra Alajuelense puede golpear a Saprissa, desde Honduras llegaría otra noticia más dura.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Olimpia sería el causante de un dolor de cabeza para Alajuelense.
Saprissa viene de recibir un duro golpe de realidad, el equipo Morado perdió la final del Apertura 2025 contra Alajuelense y se privó de sumar un nuevo título a su gran historia.

Desde Tibás siguen teniendo más títulos ligueros que nadie en toda Centroamérica, pero eso puede cambiar tras perder la final ante La Liga.

La noticia que llega desde Honduras que golpea a Saprissa en el orgullo

Los Morados ya no serían el más ganador de Centroamérica si Olimpia llega a conseguir el Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

El León está todavía disputando la Triangular con muchas chances de llegar a una nueva final, eso sí, deben ganarla para poder decir que al menos alcanzaron a Saprissa en títulos.

Olimpia tiene 39 copas por 40 de Los Morados y entre los dos son los que más títulos tienen a nivel local. Les sigue Diriangén de Nicaragua con 34.

Alajuelense alcanzó los 31 de Herediano y quedó a uno de Municipal y Comunicaciones que en toda la historia del fútbol de Guatemala tienen 32.

La distribución de títulos en Centroamérica

  • Saprissa, 40 títulos
  • Olimpia, 39 títulos
  • Diriangén FC, 34 títulos
  • Municipal, 32 títulos
  • Comunicaciones, 32 títulos
  • Herediano, 31 títulos
  • Alajuelense, 31 títulos
  • Real Estelí, 21 títulos
  • Motagua, 19 títulos
  • FAS/Alianza, 19 títulos
