Motagua enfrenta problemas en el inicio del Clausura 2026 y la afición exige explicaciones: “Resulta incomprensible”

Las lesiones siguen afectando a Motagua en el inicio del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras; situación que comienza a provocar enojo entre los aficionados que exigen información clara sobre sus futbolistas.

Los últimos reportes detallan que Alejandro Reyes continúa lesionado y no podrá debutar aún con el equipo que dirige el español Javier López.

A la lista de lesionados se une también el futbolista Carlos Meléndez, quien gran parte del torneo anterior también no tuvo mucha presencia con el plantel debido a problemas físicos.

Ante la incómoda situación, la afición motagüenses pide explicaciones al club. “Aún no hay claridad sobre si ya se encuentra totalmente recuperado”.

“Resulta incomprensible que no se informe a la afición sobre esto, cuando en otros clubes este tipo de informaciones son comunes”, escribieron en la cuenta de X “OrgullosamentMotagua”.

Otro lesionado más

Además de Alejandro Reyes y Carlos Meléndez; Motagua también sufrirá la baja del delantero John Kleber Oliveira que estará entre dos o tres semanas fuera y no realizó el viaje para enfrentar al Real España de Jeaustin Campos.

Kleber se perdería también los juegos ante Victoria y Génesis, por lo que se espera que Rodrigo de Olivera sea el responsable de Motagua durante esos encuentros.

Motagua debutó en el Clausura 2026 con victoria 2-0 sobre Platense con goles de Romario da Silva y John Kleber.

