Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“A punto de caerse”: revelan la noticia que nadie sabía en Costa Rica mientras se define el nuevo DT para La Sele

El periodista Kevin Jiménez contó infidencias desconocidas hasta el momento sobre la era Gustavo Alfaro, que dejó un buen recuerdo en Costa Rica.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Fedefútbol definirá pronto al nuevo seleccionador de Costa Rica.
© FCRF y GettyFedefútbol definirá pronto al nuevo seleccionador de Costa Rica.

Este miércoles, el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y Ronald González, director de selecciones nacionales, definirán en conjunto al nuevo entrenador de Costa Rica para iniciar el proceso rumbo al Mundial 2030.

El elegido saldrá entre los dos perfiles que están ahora mismo sobre la mesa: el español Robert Moreno y el argentino Fernando Batista. El ex seleccionador de Venezuela es el favorito para asumir el cargo, e incluso se habla de que ya habría llegado a un acuerdo salarial con la Federación.

Además, el “Bocha” fue recomendado por una figura cuyo criterio es respetado en el fútbol costarricense: Gustavo Alfaro. El estratega es bien recordado por su fugaz paso por La Sele, con una histórica participación en la Copa América 2024 que lo terminó poniendo en la órbita de Paraguay.

El último partido de Alfaro al frente de la selección nacional fue precisamente ante los sudamericanos, a los cuales venció 2-1 con sus pupilos. Luego, una millonaria oferta salarial de los guaraníes —$2,8 millones anuales—, sumada a la posibilidad de clasificar al Mundial 2026, lo terminaron seduciendo.

La noticia sobre Gustavo Alfaro que no se conocía en Costa Rica

El tiempo pasó, pero algunos aficionados ticos siguen lamentando la salida de Alfaro de la selección de Costa Rica. Y en la última emisión del programa Seguimos, el periodista Kevin Jiménez contó algunos detalles que no se conocían sobre el proceso del “Lechuga”.

Puso la firma: Piojo Herrera consigue nuevo trabajo en México mientras Costa Rica habría cerrado a su nuevo DT

ver también

Puso la firma: Piojo Herrera consigue nuevo trabajo en México mientras Costa Rica habría cerrado a su nuevo DT

Uno de ellos refiere a su llegada, que casi se cae: “Cuando Gustavo Alfaro fue elegido por el Comité Ejecutivo estuvo a nada de caerse su llegada por diferencias con su agente, pero se resolvió a último momento por la Federación, que hizo unos movimientos de más, ya cuando tenía el ok del Comité Ejecutivo, afirmó.

Publicidad

Y el otro, refiere al final de su proceso. Uno de los temas que más le molestó a Gustavo, por lo que se fue más bien, fue la parte salarial. Otro punto es que nunca se le hizo una contraoferta, reveló Jiménez. En total, Alfaro dirigió a la Tricolor en once juegos, recabando cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Gustavo Alfaro dándole indicaciones al capitán de Costa Rica, Francisco Calvo. (Foto: Getty)

Gustavo Alfaro dándole indicaciones al capitán de Costa Rica, Francisco Calvo. (Foto: Getty)

Publicidad

Datos clave

  • Elección inminente: La Fedefútbol define hoy al nuevo DT de Costa Rica; Fernando Batista es el candidato con más fuerza.
  • El factor Alfaro: El exentrenador recomendó a Batista tras su salida a Paraguay por una oferta económica superior.
  • Fichaje accidentado: Se reveló que la llegada de Alfaro casi se frustra inicialmente por conflictos con su representante.
  • Falta de contraoferta: Entre los motivos que aceleraron la partida de Alfaro están el salario y la nula reacción económica de la Federación.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Piojo Herra consigue nuevo trabajo en México mientras Costa Rica habría cerrado a su nuevo DT
Costa Rica

Piojo Herra consigue nuevo trabajo en México mientras Costa Rica habría cerrado a su nuevo DT

Jeaustin Campos confirma el equipo dónde jugará Nixon Cruz el resto de la temporada
Honduras

Jeaustin Campos confirma el equipo dónde jugará Nixon Cruz el resto de la temporada

Respuesta oficial: Saprissa no se guarda nada y le pega a Alajuelense por las quejas del VAR
Deportivo Saprissa

Respuesta oficial: Saprissa no se guarda nada y le pega a Alajuelense por las quejas del VAR

Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Guatemala, Clausura 2026 y acumulada
Guatemala

Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Guatemala, Clausura 2026 y acumulada

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo