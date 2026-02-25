“A punto de caerse”: revelan la noticia que nadie sabía en Costa Rica mientras se define el nuevo DT para La Sele

Este miércoles, el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y Ronald González, director de selecciones nacionales, definirán en conjunto al nuevo entrenador de Costa Rica para iniciar el proceso rumbo al Mundial 2030.

El elegido saldrá entre los dos perfiles que están ahora mismo sobre la mesa: el español Robert Moreno y el argentino Fernando Batista. El ex seleccionador de Venezuela es el favorito para asumir el cargo, e incluso se habla de que ya habría llegado a un acuerdo salarial con la Federación.

Además, el “Bocha” fue recomendado por una figura cuyo criterio es respetado en el fútbol costarricense: Gustavo Alfaro. El estratega es bien recordado por su fugaz paso por La Sele, con una histórica participación en la Copa América 2024 que lo terminó poniendo en la órbita de Paraguay.

El último partido de Alfaro al frente de la selección nacional fue precisamente ante los sudamericanos, a los cuales venció 2-1 con sus pupilos. Luego, una millonaria oferta salarial de los guaraníes —$2,8 millones anuales—, sumada a la posibilidad de clasificar al Mundial 2026, lo terminaron seduciendo.

La noticia sobre Gustavo Alfaro que no se conocía en Costa Rica

El tiempo pasó, pero algunos aficionados ticos siguen lamentando la salida de Alfaro de la selección de Costa Rica. Y en la última emisión del programa Seguimos, el periodista Kevin Jiménez contó algunos detalles que no se conocían sobre el proceso del “Lechuga”.

Uno de ellos refiere a su llegada, que casi se cae: “Cuando Gustavo Alfaro fue elegido por el Comité Ejecutivo estuvo a nada de caerse su llegada por diferencias con su agente, pero se resolvió a último momento por la Federación, que hizo unos movimientos de más, ya cuando tenía el ok del Comité Ejecutivo”, afirmó.

Y el otro, refiere al final de su proceso. “Uno de los temas que más le molestó a Gustavo, por lo que se fue más bien, fue la parte salarial. Otro punto es que nunca se le hizo una contraoferta”, reveló Jiménez. En total, Alfaro dirigió a la Tricolor en once juegos, recabando cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas.

Gustavo Alfaro dándole indicaciones al capitán de Costa Rica, Francisco Calvo. (Foto: Getty)

