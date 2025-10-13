Es tendencia:
Eliminatorias al Mundial 2026: cómo va la tabla de posiciones del Grupo C de Costa Rica, Honduras y Nicaragua

Siga la evolución minuto a minuto de la tabla de posiciones del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Continúa la pelea entre Costa Rica, Honduras y Nicaragua, el más complicado del Grupo C, por clasificar al Mundial.
Este lunes, será un día decisivo en el Grupo C de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. La cuarta jornada la abrirá la Selección de Honduras, que recibirá a Haití en un duelo directo por el primer lugar en el Estadio Nacional “Chelato” Uclés. Si lo gana, dará un gran paso para quedarse con el boleto directo a la cita mundialista en noviembre.

Tras el pitazo final, todos los flashes se posarán sobre San José, donde Costa Rica y Nicaragua protagonizarán un vibrante partido teñido por la urgencia en el Estadio Nacional. Los ticos tienen 3 unidades, por lo que una victoria los metería en la lucha por el liderato. Mientras que los nicaragüenses, últimos con apenas un punto, necesitan imponerse para seguir vivos en la clasificatoria.

Alerta roja: toda Honduras consternada por el anuncio oficial que pone en riesgo el duelo con Haití rumbo al Mundial 2026

Debido al cambio de formato, solo tres países de la región —uno por zona— clasificarán a la Copa del Mundo sin necesidad de tener que disputar el nuevo repechaje en marzo de 2026, reservado por los dos mejores segundos de toda la fase de grupos, intensificando la puja en el tramo final de la competición.

¿Cómo van Costa Rica, Honduras y Nicaragua en la tabla de posiciones del Grupo C?

Los últimos partidos de Costa Rica, Honduras y Nicaragua en las Eliminatorias 2026

  • 13 de noviembre: Haití vs. Costa Rica – Estadio Ergilio Hato, Willemstad.
  • 13 de noviembre: Nicaragua vs. Honduras – Estadio Nacional, Managua.
  • 18 de noviembre: Costa Rica vs. Honduras – Estadio Nacional, San José.
  • 18 de noviembre: Haití vs. Nicaragua – Estadio Ergilio Hato, Willemstad.

