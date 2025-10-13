Eliminatorias al Mundial 2026: cómo va la tabla de posiciones del Grupo C de Costa Rica, Honduras y Nicaragua

Este lunes, será un día decisivo en el Grupo C de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026. La cuarta jornada la abrirá la Selección de Honduras, que recibirá a Haití en un duelo directo por el primer lugar en el Estadio Nacional “Chelato” Uclés. Si lo gana, dará un gran paso para quedarse con el boleto directo a la cita mundialista en noviembre.

Tras el pitazo final, todos los flashes se posarán sobre San José, donde Costa Rica y Nicaragua protagonizarán un vibrante partido teñido por la urgencia en el Estadio Nacional. Los ticos tienen 3 unidades, por lo que una victoria los metería en la lucha por el liderato. Mientras que los nicaragüenses, últimos con apenas un punto, necesitan imponerse para seguir vivos en la clasificatoria.

Debido al cambio de formato, solo tres países de la región —uno por zona— clasificarán a la Copa del Mundo sin necesidad de tener que disputar el nuevo repechaje en marzo de 2026, reservado por los dos mejores segundos de toda la fase de grupos, intensificando la puja en el tramo final de la competición.

¿Cómo van Costa Rica, Honduras y Nicaragua en la tabla de posiciones del Grupo C?

Los últimos partidos de Costa Rica, Honduras y Nicaragua en las Eliminatorias 2026