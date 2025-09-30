Motagua recibe duro castigo: confirmada la cantidad de dinero que perdió tras ser eliminado por Alajuelense

Motagua se quedó en el camino de la Copa Centroamericana tras ser eliminado por la Liga Deportiva Alajuelense con un gol en el tiempo añadido de Diego Campos, quien selló la victoria por 2-1.

El Ciclón desaprovechó una gran oportunidad de echar al bicampeón, ya que comenzó ganando la serie en Costa Rica, y con esto se le han presentado varias malas noticias de cara al futuro.

No solo la eliminación golpea al Ciclón, sino que también la posibilidad de disputar la Copa de Campeones de la Concacaf, aunque tiene una esperanza más en el repechaje que lo enfrentará al perdedor de Olimpia vs. Cartaginés.

También ha sido afectado económicamente, ya que al quedar fuera perdió la posibilidad de asegurar una buena cantidad de dólares.

¿Cuántos dólares perdió Motagua por ser eliminado de la Copa Centroamericana?

Motagua perdió, al menos, 280 mil dólares. Se trata de un premio que pudo haber ayudado tanto al pago de salarios de su plantilla como para proyectos de fondos que tiene el club.

Los premios de la Copa Centroamericana por ronda

$160,000 por club en fase de grupos.

$80,000 por clasificar a cuartos de final.

$80,000 para los clubes que ganen repechaje (Motagua aspira a esto todavía).

$80,000 para cada finalista.

$200,000 para el campeón.

Al equipo que haga más puntos en la fase de grupos se le da una bonificación de $40,000. En este caso, fue Plaza Amador de Panamá el que quedó líder.